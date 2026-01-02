На оливье и прокрастинации Новый Год не заканчивается: топ мест для посещения в заснеженном Петербурге

Хватит седеть на диване, доедать оливье и смотреть одни и те же новогодние фильмы. Петербург в это время года не спит — просто меняет кожу. Вместо белых ночей тут белые дни, а под снегом город звучит ещё громче.
Начни с центра — Эрмитаж зимой почти пустой, золото залов мерцает в полумраке, и кажется, что время остановилось. Загляни в Анненкирхе: там под готическими арками играет орган и пахнет глинтвейном, а с потолка льётся северное сияние.
Если тянет на воздух — катайся на коньках у Финского залива. На «Флагштоке» можно делать круги до хрипоты, а у «Севкабеля» — кружиться между гирлянд и морского ветра. Хочется тишины — уходи на Елагин остров, там снег скрипит под ногами, как плёнка старого фильма, отмечает Tripster.
Чтобы согреться, загляни в кофейни с характером. В оранжерее Таврического сада тропики прямо под стеклом, в усадьбе Державина кофе наливают в чашки, будто из другой эпохи. Здесь зима пахнет жасмином и греется на солнце, пробивающемся сквозь стеклянную крышу.
Петербург зимой — это не каникулы, это другая жизнь. Просто нужно выйти на улицу и дать городу снова тебя удивить.
