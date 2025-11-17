Он простоял там 100 лет, и никто не знал его главной тайны: особняк в Петербурге, который изменит ваше представление о Пушкине

На тихой Московской улице в Пушкине стоит здание, мимо которого невозможно пройти равнодушно. Высокие щипцы, остроконечные арки, фигурная кладка и кованый козырёк — всё это делает особняк Кокорева редким примером того, как в одной усадьбе сошлись готика и зарождающийся модерн.
Дом, построенный для князя и перестроенный меценатом
Первоначально дом появился в 1859 году — архитектор Александр Болотов создал его для князя Дондукова-Корсакова.
Через полвека, в 1901-м, участок приобрёл Александр Кокорев, сын известного купца и мецената Василия Кокорева. Новый владелец решил полностью обновить дом, поручив проект знаменитому архитектору Сильвио Данини.
За три года здание преобразилось: фасад растянулся почти вдвое, появились башенка, аркатурные пояса и сложная кирпичная отделка.
Архитектура на стыке эпох
В облике особняка соединились черты псевдоготики и модерна. Остроконечные архивольты соседствуют с изящным металлическим декором, а разноцветный кирпич — с плавными линиями фасада.
Над главным входом возвышался декоративный шатёр с башней (не сохранился), а кованый навес с растительным орнаментом до сих пор считается одним из красивейших в городе.
От купеческой усадьбы до учебного корпуса
После смерти Кокорева в 1909 году дом попытались продать, и, по некоторым сведениям, даже планировали разыграть дом в лотерею — правда, документальных подтверждений этому не найдено.
Во время Первой мировой в здании разместился госпиталь, где трудились жена, сын и дочь архитектора Данини. После революции особняк передали под техникум, а с 1958 года здесь разместился Сельскохозяйственный институт, позднее — корпус Санкт-Петербургского аграрного университета.
Живая легенда Пушкина
Сегодня особняк Кокорева — объект культурного наследия регионального значения. Его фасад, выложенный узорчатым кирпичом, по-прежнему выделяется среди домов Московской улицы.