Самокатный сезон в Петербурге: как катались петербуржцы — и что в цифрах оказалось самым неожиданным

В Санкт-Петербурге завершён сезон аренды самокатов. После наступления холодов мобильные средства стали убирать с улиц города. Горожане за минувший год совершили свыше 20 миллионов поездок на подобных средствах передвижения.
Средняя продолжительность одной поездки составляла около десяти минут, а расстояние, которое проезжал пользователь, обычно было в пределах трёх-четырёх километров, рассказали в сервисе Whoosh.
Чаще всего арендуемые самокаты выбирали для маршрутов по набережной Обводного канала, улицам Дыбенко, Коллонтай, Пражской и другим улицам и проспектам, в том числе Петровскому бульвару, Екатерининской улице и Ленинскому проспекту.
В числе популярных направлений также оказались Комендантский проспект, улица Плесецкая, улицы Типанова и Народная.
Компания, оказывающая услуги кикшеринга, отметила, что основной рост популярности пришёлся на маршруты, связывающие станции метро и жилые районы».
По оценкам МТС Юрент, ограничение парковки самокатов в центре города привело к снижению количества поездок по центральным улицам.
При этом наблюдалось увеличение интереса к поездкам внутри районов, удалённых от исторического ядра города — рост спроса составил 20% по сравнению с предыдущим годом.
Транспортные компании начали завершать сезонную работу, поскольку холода привели к массовому прекращению эксплуатации арендуемых самокатов. Сезон официально закрыт. Организации приступили к сбору техники с городских улиц до весны.