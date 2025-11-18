Городовой / Город / Самокатный сезон в Петербурге: как катались петербуржцы — и что в цифрах оказалось самым неожиданным
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Табу снято: женщины 40+ могут носить меховые шапки с ушками, но есть один секрет Общество
«Океан» в Матисовом канале: очевидица рассказала как из холодной воды спасли мать и дочь Город
«Востребованы европейские лица»: кем могут работать россияне в Китае и сколько им платят Общество
От метро до трамвая: продление пятой ветки подземки обойдётся в 200 миллиардов рублей Город
Где искать Деда Мороза: россияне выбирают нетривиальные маршруты для праздника Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга Здоровье
Категории
Общество Спорт

Самокатный сезон в Петербурге: как катались петербуржцы — и что в цифрах оказалось самым неожиданным

Опубликовано: 18 ноября 2025 17:10
Самокатный сезон в Петербурге: как катались петербуржцы — и что в цифрах оказалось самым неожиданным
Самокатный сезон в Петербурге: как катались петербуржцы — и что в цифрах оказалось самым неожиданным
Городовой ру

Жители Санкт-Петербурга за последние годы совершили около 20 миллионов поездок на самокатах.

В Санкт-Петербурге завершён сезон аренды самокатов. После наступления холодов мобильные средства стали убирать с улиц города. Горожане за минувший год совершили свыше 20 миллионов поездок на подобных средствах передвижения.

Средняя продолжительность одной поездки составляла около десяти минут, а расстояние, которое проезжал пользователь, обычно было в пределах трёх-четырёх километров, рассказали в сервисе Whoosh.

Чаще всего арендуемые самокаты выбирали для маршрутов по набережной Обводного канала, улицам Дыбенко, Коллонтай, Пражской и другим улицам и проспектам, в том числе Петровскому бульвару, Екатерининской улице и Ленинскому проспекту.

В числе популярных направлений также оказались Комендантский проспект, улица Плесецкая, улицы Типанова и Народная.

Компания, оказывающая услуги кикшеринга, отметила, что основной рост популярности пришёлся на маршруты, связывающие станции метро и жилые районы».

По оценкам МТС Юрент, ограничение парковки самокатов в центре города привело к снижению количества поездок по центральным улицам.

При этом наблюдалось увеличение интереса к поездкам внутри районов, удалённых от исторического ядра города — рост спроса составил 20% по сравнению с предыдущим годом.

Транспортные компании начали завершать сезонную работу, поскольку холода привели к массовому прекращению эксплуатации арендуемых самокатов. Сезон официально закрыт. Организации приступили к сбору техники с городских улиц до весны.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью