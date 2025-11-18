Городовой / Город / «Просто украшение? Вы ошибаетесь! Главная тайна Моста Кентавров
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Не запреты, а гарантия: в Петербурге готовят «нижнюю планку» мест для парковки электросамокатов Город
Петербург «пожелтеет»: снегопад и гололёд усложнят в Северной столице дорожную обстановку Город
«Эта панель из личных покоев Николая II»: что скрывает вешалка у входа с Атлантами Город
1297 год, шведы и проклятие князя: загадки Копорской крепости в Ленобласти, которые стоит узнать Город
Неожиданная арифметика богатства: Петербург обошёл Осло и Ричмонд Город
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Интересные факты История и культура Санкт-Петербурга Здоровье
Категории
Общество Спорт

«Просто украшение? Вы ошибаетесь! Главная тайна Моста Кентавров

Опубликовано: 18 ноября 2025 12:15
Мост Кентавров
«Просто украшение? Вы ошибаетесь! Главная тайна Моста Кентавров
Городовой ру

Каменные стражи, что охраняют тишину императорского парка.

На первый взгляд кажется, что Мост Кентавров — просто изящная деталь ландшафта. Но его герои — вовсе не случайное украшение.

Фигуры кентавров появились здесь по воле Павла I и Марии Фёдоровны после их путешествия в Италию. В римском Капитолии супруги увидели античные мраморные статуи — бородатого и безбородого кентавров.

Они настолько поразили наследника престола, что он велел украсить ими павловский мост. Так миф о полулюдях-полуконях оказался в русском пейзаже — как напоминание о страсти XVIII века к античности.

От дерева к мрамору

Первый мост через Славянку был деревянным. Позже, когда рядом появилась Холодная баня, архитектор Чарльз Камерон заменил его каменным, добавив скульптуры кентавров. Сначала они были гипсовыми, затем — мраморными, по проекту Андрея Воронихина.

Два бородатых и два молодых кентавра стояли по углам моста, словно стражи: одни весёлые, другие задумчивые. Они олицетворяли два состояния человеческой природы — силу и страсть, зрелость и юность.

Судьба и возрождение

В XX веке скульптуры пережили не одно испытание. Во время войны их сняли и укрыли в подвале дворца.Позже мост восстановили, а статуи воссоздали из эпоксидной смолы с мраморной крошкой.

Сегодня кентавры снова стоят на своих местах — хранители парка и его памяти. Им больше двух тысяч лет по происхождению и чуть больше двух столетий по присутствию здесь, в Павловске.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью