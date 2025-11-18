«Просто украшение? Вы ошибаетесь! Главная тайна Моста Кентавров

На первый взгляд кажется, что Мост Кентавров — просто изящная деталь ландшафта. Но его герои — вовсе не случайное украшение.

Фигуры кентавров появились здесь по воле Павла I и Марии Фёдоровны после их путешествия в Италию. В римском Капитолии супруги увидели античные мраморные статуи — бородатого и безбородого кентавров.

Они настолько поразили наследника престола, что он велел украсить ими павловский мост. Так миф о полулюдях-полуконях оказался в русском пейзаже — как напоминание о страсти XVIII века к античности.

От дерева к мрамору

Первый мост через Славянку был деревянным. Позже, когда рядом появилась Холодная баня, архитектор Чарльз Камерон заменил его каменным, добавив скульптуры кентавров. Сначала они были гипсовыми, затем — мраморными, по проекту Андрея Воронихина.

Два бородатых и два молодых кентавра стояли по углам моста, словно стражи: одни весёлые, другие задумчивые. Они олицетворяли два состояния человеческой природы — силу и страсть, зрелость и юность.

Судьба и возрождение

В XX веке скульптуры пережили не одно испытание. Во время войны их сняли и укрыли в подвале дворца.Позже мост восстановили, а статуи воссоздали из эпоксидной смолы с мраморной крошкой.

Сегодня кентавры снова стоят на своих местах — хранители парка и его памяти. Им больше двух тысяч лет по происхождению и чуть больше двух столетий по присутствию здесь, в Павловске.