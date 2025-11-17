«Никто ж почву эту есть не будет и останки»: оправдан ли страх петербуржцев перед Митрофаниевским кладбищем

Митрофаниевское кладбище в Санкт-Петербурге, окутанное мрачными легендами о захоронениях больных холерой, вызывает беспокойство у местных жителей.

Страх перед “пробуждением” вируса при строительных работах — оправдан ли он? Терапевт и кардиолог Юлия Маршинцева развеивает опасения, связанные с этим историческим местом.

Холера: бактерия, а не вирус, и ей нужна “диета”

Это ключевое отличие. Бактерии, в отличие от вирусов, имеют ограниченный срок жизни вне организма.

«Бактерии, в общем-то, длительно, когда они пребывают вне, скажем так, того же человека… они гибнут, в общем-то, в почве они особо не выживают».

Таким образом, даже если предположить, что в земле Митрофаниевского кладбища сохранились возбудители холеры — холерные вибрионы, — их жизнеспособность спустя десятилетия крайне мала.

«Поэтому я думаю, что… холерный вибрион, который сейчас, особенно в наше время, легко лечится тем же азитромицином», — отмечает врач.

Этот антибиотик, знакомый многим по лечению COVID-19, эффективно справляется с холерой.

Путь заражения: почву есть не будем

Главный аргумент против страхов перед холерным кладбищем — это способ передачи инфекции.

«Человек заражается исключительно через воду и потребление пищи холерой. Никто ж почву эту есть не будет и останки», — категорично заявляет Юлия Маршинцева.

Даже если строители случайно вскроют захоронения, прямой контакт с возбудителем, исключающий потребление зараженной воды или пищи, не приведет к заболеванию.

«Поэтому возможно люди опасаются не только из-за холеры, а в принципе, потому что при захоронениях могут быть там разные, мы ж не знаем, как хоронили раньше, может там какая-нибудь ртутная история или тяжелый металл», — допускает врач, признавая, что другие, менее распространенные риски, связанные с захоронениями, могут существовать.

Однако, касательно холеры: «уж точно никак не распространится».

Современная медицина: щит от старых болезней

«Ну, возможно, какой-то шанс ей заразиться», — теоретически допускает врач.

А даже если гипотетически человек и заразится, в наше время это не приговор.

«Даже если человек заразился в наше время холерой, это легко все лечится, она обычно протекает в легкой форме», — успокаивает Юлия Маршинцева.

Именно благодаря современным антибиотикам, таким как азитромицин, качество и продолжительность жизни значительно увеличились.

Таким образом, страхи перед холерным кладбищем, связанные с возможностью заражения, в XXI веке выглядят неоправданными, уступая место более реалистичным оценкам рисков и возможностям современной медицины.