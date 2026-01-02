Снег на голову: почему россиян перестала радовать русская зима

Еще недавно январь в России прочно ассоциировался с первым хрустящим снежком, инеем на ветках и предвкушением Нового года. Но вместо обещанных сугробов — слякоть, серость и затяжные дожди.

Куда делась знаменитая русская зима и пора ли менять резину на зимнюю? Разбираемся не на уровне разговоров у подъезда, а со ссылкой на науку и синоптиков.

Цифры не врут: рекорды вместо нормы

По данным Росгидромета, осень 2025 года в европейской части страны била рекорды. Столбики термометров в Москве и других городах Центральной России упрямо показывали значения на 4–6 градусов выше многолетней климатической нормы. Фактически погода больше напоминала затянувшийся октябрь, а не преддверие зимы.

Объяснение от синоптиков: кто виноват?

Глава Росгидромета Игорь Шумаков дал научное объяснение в интервью ТАСС. Виновато изменение атмосферной циркуляции. Мощные антициклоны, которые обычно приносили в регион ясную и морозную погоду, теперь оказываются «заблокированы».

Их место занимают атлантические циклоны. Они-то и несут с собой привычную для Западной Европы погоду: пасмурность, потепление и осадки в виде дождя и мокрого снега. Этот сценарий все чаще разыгрывается и над Россией.

Взгляд климатологов: что делать?

Является ли это разовой аномалией? Увы, нет. Директор Института глобального климата и экологии Анна Романовская в комментарии для «Российской газеты» подтверждает: тренд на потепление в зимний семум — устойчивый и связан с общепланетарными процессами изменения климата.

Это означает, что зимы в целом будут становиться более мягкими и короткими, а аномально теплые периоды — учащаться. Означает ли это, что суровые русские зимы ушли в прошлое? Климатологи не ставят на них крест. Периоды похолодания еще возможны, но их частота будет снижаться. Климат становится более неустойчивым, а значит, нас могут ждать сюрпризы с обеих сторон — как резкие потепления, так и кратковременные, но сильные похолодания.

