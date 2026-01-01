Городовой / Город / Омоложение из конюшни: учёные бросают против старения клетки из пуповины жеребят
Омоложение из конюшни: учёные бросают против старения клетки из пуповины жеребят

Опубликовано: 1 января 2026 23:30
 Проверено редакцией
Продолжительность действия омолаживающих средств составит от шести до двенадцати месяцев.

Российские студенты создали серию косметических средств, которые призваны омолаживать кожу. Ключевой элемент этих продуктов — экзосомы, полученные из стволовых клеток пуповины лошади, обладающие повышенной биологической активностью.

Новая технология позволяет активизировать процессы обновления тканей, а также способствует увлажнению кожи и уменьшает глубину морщин и проявления воспалений.

Как рассказали в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы, средства улучшают увлажнённость кожи более чем наполовину, а число возрастных изменений и воспалительных проявлений снижается на треть.

В линейку входят крем, маска, патчи и сыворотка. Эффект может сохраняться до года, что значительно дольше, чем у подобных товаров других производителей, где действие длится 1–3 или 3–6 месяцев.

Специалисты подчеркивают, что утверждать о полной безопасности и подтверждённой эффективности пока преждевременно.

Для вывода на рынок требуется убедиться в отсутствии у этих средств опасных вирусов и факторов, способных спровоцировать злокачественный процесс в тканях. Необходимы дальнейшие исследования.

Ранее «Городовой» рассказывал о новой революции в моде.

Автор:
Юлия Аликова
Город
