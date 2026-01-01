Городовой / Город / Не так промываете, не так капаете: врач разобрала главные ошибки в лечении насморка
Не так промываете, не так капаете: врач разобрала главные ошибки в лечении насморка

Опубликовано: 1 января 2026 23:00
 Проверено редакцией
Городовой ру

Врачи предупреждают, что сосудосуживающие капли приносят только кратковременное облегчение, могут вызывать привыкание и повреждать слизистую оболочку носа.

Некоторые привычные методы борьбы с насморком могут не только не помочь, но и навредить здоровью. Врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Людмила Елизарова в интервью с «Радио 1» предупредила о рисках самостоятельного промывания носа без консультации с медицинским специалистом.

Она пояснила, что при неконтролируемом использовании растворов возможно нарушение природных защитных функций слизистой, что способно привести к распространению инфекции в околоносовые пазухи.

Также эксперт обратила внимание, что избыточное применение сосудосуживающих капель быстро приводит к привыканию и повреждению слизистой оболочки носа, хотя облегчение наступает лишь на короткое время.

Лечение насморка, по мнению отоларинголога, необходимо начинать только после осмотра специалиста. Она подчеркнула, что только после диагностики врач сможет установить причину недомогания и подобрать безопасную и эффективную схему лечения.

Автор:
Юлия Аликова
Город
