Тихий час — щит для мозга: учёные выяснили, что дневной сон предотвращает его «усыхание»

Группа исследователей из США, Великобритании и Уругвая пришла к выводу, что короткий дневной сон способствует сохранению молодости мозга.
Ученые выяснили, что у людей, склонных к послеобеденному сну, объем мозга больше, чем у тех, кто обычно не спит днем. Статья с результатами исследования опубликована в издании Sleep Health.
Работа основана на анализе данных 35 тысяч мужчин и женщин в возрасте от 40 до 69 лет, которые добровольно предоставили образцы своей ДНК для генетического тестирования.
Разница в объеме мозга между группами составила примерно 15 кубических сантиметров. По мнению ученых, такая величина эквивалентна омоложению мозга на несколько лет — от 2,6 до 6,5 лет жизни.
Специалисты подчеркивают, что по мере старения объем мозга уменьшается естественным образом. Кратковременный дневной сон может замедлить этот процесс. Возможная польза сиесты уже дала повод ученым по-новому взглянуть на ее роль в жизни человека.
Старший научный сотрудник Университетского колледжа Лондона доктор Виктория Гарфилд так прокомментировала итоги:
«Наши результаты показывают, что для некоторых людей короткий дневной сон может быть частью профилактики, которая сохранит здоровье мозга по мере старения».
Исследователи признали ряд ограничений: все участники жили в Великобритании, а перечисленные эффекты дневного сна нуждаются в дополнительном изучении. Пока что не удалось установить точную продолжительность дневного отдыха, которая наиболее благоприятно влияет на мозг.
Кроме того, не исключено влияние других обстоятельств, помимо сна.
Тем не менее обнаруженное учеными различие в объеме мозга у любителей короткой сиесты может изменить общественное мнение о дневном сне. Вместо укоров в лени эти люди скорее заботятся о своем здоровье.
