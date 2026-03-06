Что показала экспертиза останков Ильи Муромца: былины не врут - найдено неожиданное подтверждение

У былинного героя нашелся реальный прототип

Каждый с детства знает истории об Илье Муромце - самом сильном богатыре Древней Руси. Многие помнят былинный сюжет, как он 33 года пролежал на печи, а затем встал и отправился совершать подвиги.

Однако ученые считают, что у Ильи Муромца существовал реальный прототип. В Киево-Печерской лавре покоятся мощи святого Илии, изучение которых показало удивительное сходство с былинным персонажем.

Исследование останков

В 1988 году ученые провели экспертизу мощей преподобного Илии Печерского. Результаты оказались поразительными.

Во-первых, его рост составлял 177 см. По современным меркам это немного, но для средневековья это был настоящий гигант, поскольку останки других святых из лавры указывают на рост 160–165 см.

Во-вторых, кости скелета имели ярко выраженные бугристости в местах крепления мышц. Это прямое доказательство того, что при жизни у человека была невероятно мощная мускулатура.

Болезнь, похожая на былинный сюжет

Рентген позвоночника Илии выявил серьезное заболевание - спондилоартроз. Эта болезнь вызывает скованность движений и боли в пояснице.

Хотя это не было 33-летним параличом, проблемы у богатыря действительно существовали. В народе же такое состояние легко могло превратиться в миф о долгих годах лежания на печи, после которых Илию «исцелили» и поставили на ноги.

Следы боев и причина смерти

Осмотр скелета подтвердил богатырскую биографию. На ребрах и ключице Илии были найдены следы застарелых переломов, которые со временем срослись.

Но главной находкой стала смертельная рана - на теле отчетливо видно повреждение в области сердца. Ученые пришли к выводу, что Илия погиб в бою от удара копьем в сердце. Это полностью перекликается с былинным сюжетом о гибели героя, сообщает "Русичи".

Ранее "Городовой" рассказал о легендах Марсова поля, от которых кровь стынет в жилах.