Атмосфера Древней Руси, старинный Кремль и озеро Неро - идеальный маршрут на 8 марта

Путешествие в Ярославскую область на праздники.

Планируете путешествие на 8 марта, но не знаете, куда можно отправиться? Если любите атмосферу Древней Руси, то для вас есть отличный вариант, даже машину времени не придётся изобретать, всего лишь преодолеть расстояние на поезде.

Куда можно отправиться на 8 марта в поездку, рассказывают на портале "Турпром", этот маршрут в последнее время стал популярным у туристов, вероятно, и вам он придётся по душе.

Специалисты рекомендуют отправиться в Ярославскую область недалеко от Москвы, всего несколько часов езды. Там находится небольшой районный город Ростов Великий, он славится своей шикарной архитектурой, знакомой многим по фильмам и открыткам.

Именно там снимались эпизоды к фильмам Гайдая, которые мы не раз видели по ТВ, вы узнаете Ростовский Кремль из многих, его белокаменные станы и высокие башни не оставят вас равнодушными. Монументальные каменные сооружения хранят в себе дух древнего времени, отсылают к старинной архитектуре.

Не стоит обходить своим вниманием во время путешествия и звонницу. Рекомендуется обязательно подняться на колокольню, откуда открываются шикарные виды на город и его окрестности

Отдельной изюминкой маршрута станет озеро Неро. Оно также популярно у путешественников, особенно в период зимы и начала весны, когда водная гладь затянута льдом. Здесь можно сделать множество красивых фотографий.

Туристы выбирают этот маршрут как возможность отдохнуть вдали от городской суеты и окунуться в атмосферу древней Руси, при этом не отправляясь далеко, всё доступно для поездки на 8 марта.

Ранее издание "Городовой" рассказывало, что можно посетить в Калмыкии.