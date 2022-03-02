Байден: нужно привести соцсети к ответственности за «эксперимент над детьми» ради прибыли

Американское правительство должно призвать социальные сети к ответственности за эксперименты над детьми, которые осуществляются ради их финансовой выгоды. Об этом заявил президент США Джо Байден во время речи в конгрессе, передает РИА Новости.