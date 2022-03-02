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Политика

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Политика
Матвиенко предложила выдавать бесплатно жилье многодетным семьям Матвиенко предложила выдавать бесплатно жилье многодетным семьям
Многодетным семьям «без разговоров» нужно выдавать бесплатное жилье. С таким заявлением выступила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Об этом она сказала на заседании верхней палаты парламента, сообщает «Интерфакс». 
02 мар 2022 17:30
Политика
Правительство наделят полномочиями для быстрых решений по лекарствам Правительство наделят полномочиями для быстрых решений по лекарствам
Российское правительство будет наделено правом оперативно принимать решения по целому спектру медицинских вопросов, в том числе и по лекарствам. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает РИА Новости.
02 мар 2022 16:01
Политика
Байден: нужно привести соцсети к ответственности за «эксперимент над детьми» ради прибыли Байден: нужно привести соцсети к ответственности за «эксперимент над детьми» ради прибыли
Американское правительство должно призвать социальные сети к ответственности за эксперименты над детьми, которые осуществляются ради их финансовой выгоды. Об этом заявил президент США Джо Байден во время речи в конгрессе, передает РИА Новости.
02 мар 2022 13:01
Политика
Представитель Минобороны России Конашенков сообщил о взятии военными под контроль Херсона Представитель Минобороны России Конашенков сообщил о взятии военными под контроль Херсона
Российские военнослужащие полностью контролируют областной центр Херсон на Украине, заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает РИА Новости.  
02 мар 2022 10:53
Политика
Представитель НМ ДНР Басурин сообщил о ликвидации штаба группировки ВСУ «Север» Представитель НМ ДНР Басурин сообщил о ликвидации штаба группировки ВСУ «Север»
При совместном наступлении войск российской армии, а также народной милиции ДНР и ЛНР, был уничтожен штаб оперативно-тактической группировки «Север» Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил официальный представитель военного ведомства ДНР Эдуард Басурин, передает РИА Новости.  
02 мар 2022 10:03
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