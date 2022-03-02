Многодетным семьям «без разговоров» нужно выдавать бесплатное жилье. С таким заявлением выступила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Об этом она сказала на заседании верхней палаты парламента, сообщает «Интерфакс».
Российское правительство будет наделено правом оперативно принимать решения по целому спектру медицинских вопросов, в том числе и по лекарствам. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает РИА Новости.
Американское правительство должно призвать социальные сети к ответственности за эксперименты над детьми, которые осуществляются ради их финансовой выгоды. Об этом заявил президент США Джо Байден во время речи в конгрессе, передает РИА Новости.
Президент США Джо Байден анонсировал масштабные инфраструктурные реформы, которые позволят изменить страну и в конечном счете обогнать экономику Китая.
Российские военнослужащие полностью контролируют областной центр Херсон на Украине, заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает РИА Новости.
Президент США Джо Байден допустил оговорку в своей речи перед конгрессом, перепутав украинцев с иранцами.
При совместном наступлении войск российской армии, а также народной милиции ДНР и ЛНР, был уничтожен штаб оперативно-тактической группировки «Север» Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил официальный представитель военного ведомства ДНР Эдуард Басурин, передает РИА Новости.
Президент США Джо Байден объявил о закрытии воздушного пространства для российских самолетов.
Доступ к радиостанции «Эхо Москвы» и телеканалу «Дождь» (признан в России иноагентом) должен быть ограничен.
Возле телевизионной вышки в Киеве прогремел мощный взрыв.