Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой немедленно принять Украину в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к Евросоюзу, в котором призвал в особом порядке принять страну в ряды европейских государств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на видеообращение главы государства в его Telegram-канале.