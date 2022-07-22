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Бывший капитан «95 квартала» славился любовью нарваться на конфликт.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о тяжелом, но продуктивном разговоре со своим украинским коллегой Владимиром Зеленский, который состоялся незадолго перед российско-украинскими переговорами в Гомельской области. Подробности пишет РИА Новости.
Начальный этап российско-украинских переговоров внушает осторожный оптимизм, а сами переговорщики сработали на блестящем уровне. Такое мнение о результатах встречи делегаций России и Украины в Гомельской области Белоруссии высказал президент республики Александр Лукашенко, передает ТАСС.
По итогам российско-украинских переговоров президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев пока не добился нужных для себя результатов. Об этом пишет РИА Новости.
Российско-украинские переговоры начались в Гомельской области Белоруссии, недалеко от украинской границы. Сторонам предстоит найти мирное решение вооруженного конфликта. Подробности встречи сообщают белорусские СМИ.
В условиях военного положения на Украине ряд осужденных, в том числе участников АТО, будут освобождены из мест заключения, после чего смогут «искупить свою вину», участвуя в боевых действиях. Об этом решении в понедельник заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС.
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к Евросоюзу, в котором призвал в особом порядке принять страну в ряды европейских государств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на видеообращение главы государства в его Telegram-канале.
Делегация из Украины на вертолетах прибыла к месту проведения российско-украинских переговоров в Гомельской области Белоруссии. Подробности сообщает РИА Новости.
Российско-украинские переговоры начнутся ориентировочно в 12:00. Об этом сообщил глава делегации России помощник президента РФ Владимир Мединский, передает РИА Новости.
Почему Эрдоган не посмеет закрыть проливы для России: отвечает политолог
Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину провести переговоры.
Леонид Савин высказался о предположениях по возможной смене власти на Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский озвучил данные о потерях среди украинских граждан за сутки с начала военной спецоперации России. Соответствующее обращение опубликовано в Telegram-канале главы государства, передает ТАСС.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у него состоялся телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в котором он передал послание от Франции и от украинского лидера Владимира Зеленского.
Такой исход практически неизбежен.
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Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений между Киевом и Москвой.
Российская армия наносит точечные удары по военной инфраструктуре войск Украины, гражданскому населению ничего не угрожает. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на начало специальной военной операции России в Донбассе объявил о вводе военного положения на территории страны. Подробности сообщает РИА Новости.