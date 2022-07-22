Все новости / Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Политика
Президент Белоруссии Лукашенко назвал разговор с Зеленским тяжелым
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о тяжелом, но продуктивном разговоре со своим украинским коллегой Владимиром Зеленский, который состоялся незадолго перед российско-украинскими переговорами в Гомельской области. Подробности пишет РИА Новости.  
01 мар 2022 16:23
Политика
«Просто красавцы»: Лукашенко оценил работу украинских и российских переговорщиков
Начальный этап российско-украинских переговоров внушает осторожный оптимизм, а сами переговорщики сработали на блестящем уровне. Такое мнение о результатах встречи делегаций России и Украины в Гомельской области Белоруссии высказал президент республики Александр Лукашенко, передает ТАСС.
01 мар 2022 13:19
Политика
Стартовали переговоры делегаций России и Украины
Российско-украинские переговоры начались в Гомельской области Белоруссии, недалеко от украинской границы. Сторонам предстоит найти мирное решение вооруженного конфликта. Подробности встречи сообщают белорусские СМИ.
28 фев 2022 15:21
Политика
Зеленский объявил об освобождении заключенных с военным опытом
В условиях военного положения на Украине ряд осужденных, в том числе участников АТО, будут освобождены из мест заключения, после чего смогут «искупить свою вину», участвуя в боевых действиях. Об этом решении в понедельник заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС.
28 фев 2022 14:29
Политика
Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой немедленно принять Украину в ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к Евросоюзу, в котором призвал в особом порядке принять страну в ряды европейских государств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на видеообращение главы государства в его Telegram-канале.
28 фев 2022 13:33
Политика
Зеленский оценил потери Украины в первый день военной операции России
Президент Украины Владимир Зеленский озвучил данные о потерях среди украинских граждан за сутки с начала военной спецоперации России. Соответствующее обращение опубликовано в Telegram-канале главы государства, передает ТАСС.  
25 фев 2022 09:33
Политика
Президент Франции Макрон сообщил, что передал Путину просьбу Зеленского о переговорах
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у него состоялся телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в котором он передал послание от Франции и от украинского лидера Владимира Зеленского.
25 фев 2022 08:21
Политика
Президент Украины Зеленский объявил военное положение на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на начало специальной военной операции России в Донбассе объявил о вводе военного положения на территории страны. Подробности сообщает РИА Новости.  
24 фев 2022 08:41
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