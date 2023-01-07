Маша Распутина

Певица до сих пор не может его простить.
Певицу сложно назвать скромницей.
Поклонники негодуют от таких перемен.
Правда наконец раскрыта.
Певец жестоко подставил своих коллег.
Артистка подверглась нападению.
Эпатажная артистка удивила поклонников своим внезапным исчезновением.
Причины для взятия псевдонима у всех были разные.
Конфликт между поэтессой и исполнительницей разразился как гром среди ясного неба.
Артистка не выбирает легких путей, хотя здоровый образ жизни на всякий случай ведет.
Ведущая авторского шоу оценила попытку старой гвардии дозвониться из леса.
Бывший капитан «95 квартала» славился любовью нарваться на конфликт.
Незарегистрированным отношениям пары уже больше 22 лет.
Певица поделилась дерзким снимком, но его не оценили.
О пугающем инциденте стало известно лишь спустя несколько месяцев.
По последним новостям, финансовое положение супруга певицы сейчас оставляет желать лучшего
Певица не вызвала сочувствия.
Певицу назвали разлучницей, разрушившей чужую семью
При этом она не стала скрывать, что у ее супруга сейчас непростая финансовая ситуация
Зрители считают певицу ужасной матерью