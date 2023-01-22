Игорь Николаев

Встреча артистов наделала шума.
Звезды рассорились на пустом месте.
Она была готова все простить.
Судьба наследницы сложилась не лучшим образом.
Продюсер показал музыканта без фотошопа.
Очевидцы были шокированы выходкой композитора.
Композитор был откровенен.
Юлия Проскурякова не сдержала эмоций.
«Папу» знают все.
Усмирить Примадонну было не просто.
Певец вспомнил о былом конфликте.
Супруга маэстро пошла на отчаянный шаг.
Вероника Николаева хорошо дружила с Лизой и Гарри, но теперь они не видятся.
Артист философски относится к своему доходу на склоне лет.
Несмотря на несправедливые моменты, поездки за границу давали артисту очень многое.
Супруга Игоря Николаева предельно откровенна с поклонниками.
Композитор обзавелся недвижимостью на Рижском взморье, чтобы получить вид на жительство в Евросоюзе.
Артист не видит смысла уезжать, но и других за отъезд не осуждает.
Народный артист России сделал своим поклонникам подарок в разгар свадебного сезона.
Молодая жена Николаева уже приступила к новой работе.