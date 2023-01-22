Наташа Королева

Встреча артистов наделала шума.
Артистка превратилась в настоящую затворницу.
Она была готова все простить.
Поклонники в шоке от увиденного.
Певица не стала отмечать праздник дома.
Судьба наследницы сложилась не лучшим образом.
Разводы, публичные разборки и многое другое.
Очевидцы были шокированы выходкой композитора.
Родители гордятся повзрослевшим красавчиком.
Никаких сложностей в рецепте нет.
Кто бы мог подумать.
Певица в жизни выглядит совсем иначе.
Артистка решилась на крайние меры.
Есть один нюанс.
Композитор был откровенен.
«Папу» знают все.
Усмирить Примадонну было не просто.
Возлюбленная звездного наследника давно отошла от дел.
Артисты далеко не бедствуют.
Интернета в те времена еще не было, но он и не понадобился культовой группе.