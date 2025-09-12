Бежали в ужасе из-за еды: что заставило туристов уехать с курорта Абхазии раньше времени

Как так вышло, что курорт с богатой историей и природной красотой теперь вызывает лишь противоречивые эмоции?

«Попробуйте пообедать в той столовой на 300 рублей, и все поймете», — таким эмоциональным восклицанием закончился отпуск российского туриста, едва начавшись.

Как пишет ptoday.ru, после двух трапез путешественники решили поспешно уехать с курорта.

Еда стала лишь верхушкой айсберга недовольства. Пицунда — некогда жемчужина Советского Союза — сегодня оставляет многих туристов в смятении.

"Сервис нулевой, то есть его там вообще нет и даже само понятие сервиса отсутствует", — пишут в отзывах.

История, которая дышит из каждой сосны

Пицунда — город с тысячелетней историей, который основан в V веке до н. э. греками.

В его музейных залах и храме как будто застыла та эпоха, которая манит тех, кто ищет тишины и покоя.

Особое место — реликтовые пицундские сосны, источающие фитонциды, благодаря которым воздух здесь поистине целебен. Это привлекает преимущественно пожилых туристов, предпочитающих неспешные прогулки пляжным тусовкам.

Две улицы жизни и островки тишины

Две главные улицы — Гочуа и Агрба — живут своей туристической жизнью: лавки с домашним вином, специями, сувенирами; старинные здания, вписавшиеся в атмосферу курорта.

Для тех, кто мечтает об уединении, существует заповедник Пицундско-Мюссерский, зона настоящей тишины без суеты и толп.

Сервис из прошлого

Но где-то между сверкающими морскими волнами прячется несовременность.

Гостиницы и столовые зачастую словно остановились в прошлом — и не всегда в лучшем его виде.

Классический пример — столовая в здании бывшего кинотеатра «Парус». Здесь не встретишь меню, вход без заказа невозможен, а качество еды вызывает вопросы.

Пляжи сохраняют очарование: галька, прозрачная вода, хвоя деревьев. Но даже здесь встречаются подводные камни — завышенные цены и неприятные ситуации с торговцами.

"Портят картину местные жители: обманывают буквально везде и всюду, особенно, что связано с оплатой того, что у них покупаешь", — жалуется турист в отзывах.

"Разруха в городе и ближайшей местности. Очень унылый вид, коровьи лепехи на дорогах, собственно коровы, старые полуразрушенные здания, забитые окна на многоэтажках".

И символ курорта, скульптура «Ныряльщики за жемчугом», для одних — памятник эпохе, а для других — напоминание о застое.

Кому отдых придется по душе?

Связь в Пицунде стабильна, доступна местная сим-карта, а культурная жизнь продолжается: концерт Наташи Королевой в Сухуме — тому доказательство.

Но Пицунда — далеко не курорт массового отдыха с «все включено». Это место для тех, кто ищет уединения и ностальгии, кто понимает, зачем сюда приехал.

Пицунда вызывает разную реакцию — от искреннего недовольства до душевного умиротворения. И, возможно, именно в этом ее настоящая суть: курорт для избранных, знающих цену простым радостям и умеющих прощать несовершенства.