Пушкин знал: лингвист нашла в «Сказке о мертвой царевне» древний шифр, который используют современные зумеры

Слово, захватившее нерв времени, и лингвистическая тайна поколений.

Общество и язык постоянно находятся в диалоге — одно отражает другое, меняясь под влиянием новых реалий.

Портал «Грамота.ru» объявил слово года, которое наиболее точно уловило общественные и языковые тенденции уходящего периода. Это слово — «зумер».

Возникает закономерный вопрос: почему именно это поколение так активно трансформирует русскую речь?

На этот счет своим мнением делится Екатерина Зорина, к.ф.н., доцент Кафедры русского языка СПбГУ и руководитель Лингвистической клиники СПбГУ.

Поиск своего места в истории языка

Лингвисты отмечают, что стремление к обновлению лексикона — это естественный процесс, присущий каждой возрастной группе.

“Каждое поколение ищет свои слова для того, чтобы найти свое место в истории языка, встроиться в нее, восприняв все то, что есть в русском языке и заявив о себе”, — объясняет Зорина порталу «Городовой».

Молодежный жаргон, или сленг зумеров, представляет собой своеобразный, хотя и ограниченный, набор лексических единиц.

Эти слова служат инструментом для быстрой и точной коммуникации — они помогают легко выражать настроение, давать оценки и называть явления, которые волнуют молодое поколение, понятными для них самих терминами.

Лингвистический маркер “свой/чужой”

В процессе общения речь выполняет не только информационную, но и важнейшую социальную функцию.

“В общении важен и социальный момент: по речи мы определяем «свой/чужой» во всех смыслах этого противопоставления”.

Это древний механизм самоидентификации, который прослеживается на протяжении веков. Екатерина Зорина приводит яркий пример из классики — «Сказку о мертвой царевне и семи богатырях» А.С. Пушкина:

«И царевна к ним сошла, Честь хозяям отдала, В пояс низко поклонилась; Закрасневшись, извинилась, Что-де в гости к ним зашла, Хоть звана и не была. Вмиг по речи те спознали, Что царевну принимали; Усадили в уголок, Подносили пирожок, Рюмку полну наливали, На подносе подавали».

“Братья-богатыри по речи царевны понимают, кто перед ними”, — иллюстрирует эксперт, демонстрируя, что умение распознавать “своих” по говору не ново.

Сегодня, несмотря на дискуссии о важности “коммуникативных компетенций и стремлении к грамотной речи”, молодежь использует сленг для маркировки принадлежности к своей группе.

Формирование языковой ментальности

Зумеры, активно впитывая богатое наследие русского языка, одновременно ищут свою уникальную нишу, формулируя через лексику собственные ценности.

Этот этап взросления — “встраивание в общее и поиск уникального своего” — проходит абсолютно любое поколение. Именно так развивается язык и формируется языковая ментальность.

Что из сегодняшнего лексикона зумеров закрепится в общем языке надолго — “время покажет”.

Слово года: фокус внимания общества

Выбор слова года, который производится на портале «Грамота.ru» экспертным лингвистическим сообществом, отражает общественные приоритеты.

Слово, ставшее “Словом года”, указывает на то, что “было в центре внимания, что волновало и заставляло нас задуматься в уходящем году”.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.