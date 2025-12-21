Городовой / Город / В Петербурге родился крестник Александра III — а теперь здесь говорят по-французски
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Уникальная заброшенная коммуналка 1822 года: прямо за Казанским собором спрятана жемчужина Общество
С 1 января техосмотр «золотеет»: Петербург — в числе рекордсменов по будущим тратам Город
Кастинг в спальню Екатерины II: чем должен был обладать фаворит императрицы Общество
Квартиру делят — портреты берут: постеры с Долиной взмыли на 650% Город
Двойная маска: новый обман под вывеской маркетплейсов и СБП Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Краеведение Лайфхак
Категории
Общество Спорт

В Петербурге родился крестник Александра III — а теперь здесь говорят по-французски

Опубликовано: 21 декабря 2025 20:15
Французский институт
В Петербурге родился крестник Александра III — а теперь здесь говорят по-французски
Городовой ру

Сегодня сюда приходят за языком и книгами, но французская история этого адреса началась задолго до появления института.

Невский проспект, дом 12 — одно из тех мест, где история не бросается в глаза. Здесь расположен Французский институт в Санкт-Петербурге: аудитории для занятий языком, крупнейшая франкоязычная медиатека, лекции и встречи. Всё выглядит сдержанно и современно. Но у этого адреса есть куда более ранний французский след.

Рождённый на Невском

В 1885 году в этом доме родился Саша Гитри — будущий драматург, режиссёр и одна из самых противоречивых фигур французской культуры XX века. Его отец был актёром Михайловского театра, а крестным стал император Александр III. Гитри сознательно взял в качестве имени уменьшительное, почти домашнее Sacha — русское по звучанию, но ставшее французской культурной маркой.

Институт до революции

Французский институт в Петербурге открылся в 1911 году и сразу стал заметным культурным центром. Под руководством Луи Рео здесь показывали французское искусство в масштабах, невиданных за пределами Франции. Выставка "Сто лет французского искусства" стала событием не только для Петербурга, но и для всей Европы.

Пауза длиной в полвека

Революция прервала эту историю. Институт перестал существовать как образовательное пространство, а к середине XX века был окончательно закрыт. Лишь в 1992 году, уже в другом городе и другой стране, он вернулся — став первым иностранным культурным институтом в постсоветском Петербурге.

Совпадение, которое не случайно

Переезд на Невский, 12 в 2008 году словно замкнул круг. Французский язык вернулся туда, где когда-то началась жизнь одного из самых «русских» французских авторов. Сегодня это уже не биография и не память — а живое продолжение культурного диалога.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью