В Петербурге родился крестник Александра III — а теперь здесь говорят по-французски

Сегодня сюда приходят за языком и книгами, но французская история этого адреса началась задолго до появления института.

Невский проспект, дом 12 — одно из тех мест, где история не бросается в глаза. Здесь расположен Французский институт в Санкт-Петербурге: аудитории для занятий языком, крупнейшая франкоязычная медиатека, лекции и встречи. Всё выглядит сдержанно и современно. Но у этого адреса есть куда более ранний французский след.

Рождённый на Невском

В 1885 году в этом доме родился Саша Гитри — будущий драматург, режиссёр и одна из самых противоречивых фигур французской культуры XX века. Его отец был актёром Михайловского театра, а крестным стал император Александр III. Гитри сознательно взял в качестве имени уменьшительное, почти домашнее Sacha — русское по звучанию, но ставшее французской культурной маркой.

Институт до революции

Французский институт в Петербурге открылся в 1911 году и сразу стал заметным культурным центром. Под руководством Луи Рео здесь показывали французское искусство в масштабах, невиданных за пределами Франции. Выставка "Сто лет французского искусства" стала событием не только для Петербурга, но и для всей Европы.

Пауза длиной в полвека

Революция прервала эту историю. Институт перестал существовать как образовательное пространство, а к середине XX века был окончательно закрыт. Лишь в 1992 году, уже в другом городе и другой стране, он вернулся — став первым иностранным культурным институтом в постсоветском Петербурге.

Совпадение, которое не случайно

Переезд на Невский, 12 в 2008 году словно замкнул круг. Французский язык вернулся туда, где когда-то началась жизнь одного из самых «русских» французских авторов. Сегодня это уже не биография и не память — а живое продолжение культурного диалога.