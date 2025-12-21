Подарок от Петра Великого с подвохом: история острова Соммерс в Финском заливе Петербурга

Скалистый остров Соммерс перешёл к России по Ништадтскому миру в 1721 году. Вскоре Пётр I «пожаловал» его своему шуту Яну Лакосте — вместе с насмешливым титулом "самоедского короля". Лакоста с удовольствием поддерживал игру: появлялся на балах в жестяной короне, надетой набекрень, и развлекал петербургский двор.
Однако этот дар с самого начала был условным. После смерти Петра выяснилось, что к жалованной грамоте вместо государственной печати был приложен… рубль. Формально такой документ не имел силы, и остров у Лакосты отобрали. Сам он вскоре оказался в ссылке — придворная шутка закончилась без смеха.
Клочок камня без людей
В XVIII веке Соммерс представлял собой необитаемый остров из камня и песка. Он не имел постоянных жителей и долго оставался на периферии истории. Всё изменилось в XX веке, когда Финский залив превратился в важнейший военный рубеж.
Трагедия 1942 года
Во время Великой Отечественной войны остров оказался в центре боевых действий. В июле 1942 года советское командование предприняло попытку вернуть Соммерс, занятый финскими войсками. На остров был высажен морской десант. Операция оказалась плохо подготовленной: не хватало разведданных, поддержки и связи.
Бой длился несколько суток и закончился катастрофой. Из более чем тысячи высадившихся краснофлотцев почти никто не вернулся. Соммерс стал символом не только мужества, но и страшной цены ошибок.
Остров без шуток
Окончательно Соммерс вернулся под контроль СССР лишь в 1944 году, после выхода Финляндии из войны. Сегодня на острове стоят маяк и технические сооружения, но его история не располагает к романтике.