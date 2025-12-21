Городовой / Город / Подарок от Петра Великого с подвохом: история острова Соммерс в Финском заливе Петербурга
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Какие советские вещи сегодня на вес золота: гид для начинающего коллекционера Общество
Призрак императора на Дворцовой площади в метель: дурное знамение или вестник перемен Общество
Вашу съеденную карту вернут без звонка в банк: порядок действий у банкомата Полезное
Петербург, каким его мечтал видеть Петр I: должен был превзойти Москву во всем Общество
Маркизова лужа: как ирония моряков стала городским названием в Петербурге Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Краеведение Лайфхак
Категории
Общество Спорт

Подарок от Петра Великого с подвохом: история острова Соммерс в Финском заливе Петербурга

Опубликовано: 21 декабря 2025 22:15
Скалистый остров Соммерс
Подарок от Петра Великого с подвохом: история острова Соммерс в Финском заливе Петербурга
фото

История этого острова началась не с битв и маяков, а с шутки Петра I — и одной странной грамоты.

Скалистый остров Соммерс перешёл к России по Ништадтскому миру в 1721 году. Вскоре Пётр I «пожаловал» его своему шуту Яну Лакосте — вместе с насмешливым титулом "самоедского короля". Лакоста с удовольствием поддерживал игру: появлялся на балах в жестяной короне, надетой набекрень, и развлекал петербургский двор.

Однако этот дар с самого начала был условным. После смерти Петра выяснилось, что к жалованной грамоте вместо государственной печати был приложен… рубль. Формально такой документ не имел силы, и остров у Лакосты отобрали. Сам он вскоре оказался в ссылке — придворная шутка закончилась без смеха.

Клочок камня без людей

В XVIII веке Соммерс представлял собой необитаемый остров из камня и песка. Он не имел постоянных жителей и долго оставался на периферии истории. Всё изменилось в XX веке, когда Финский залив превратился в важнейший военный рубеж.

Трагедия 1942 года

Во время Великой Отечественной войны остров оказался в центре боевых действий. В июле 1942 года советское командование предприняло попытку вернуть Соммерс, занятый финскими войсками. На остров был высажен морской десант. Операция оказалась плохо подготовленной: не хватало разведданных, поддержки и связи.

Бой длился несколько суток и закончился катастрофой. Из более чем тысячи высадившихся краснофлотцев почти никто не вернулся. Соммерс стал символом не только мужества, но и страшной цены ошибок.

Остров без шуток

Окончательно Соммерс вернулся под контроль СССР лишь в 1944 году, после выхода Финляндии из войны. Сегодня на острове стоят маяк и технические сооружения, но его история не располагает к романтике.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью