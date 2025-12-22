«Невидимый» гражданин: можно ли прожить в России без паспорта

Существование человека вне системы учета — явление редкое, но показательное.

Недавняя история о даме из Перми, прожившей 55 лет без паспорта и свидетельства о рождении, вызывает закономерные вопросы о границах личной свободы и возможностях существования вне юридических рамок.

Как можно было получать медицинскую помощь, устраивать детей в школу или даже просто работать на протяжении столь долгого времени, не имея основных удостоверений личности?

Адвокатский взгляд на феномен “невидимых” граждан

Адвокат Юлия Вербицкая-Линник комментирует подобные аномалии, отмечая их исключительность, но не полную уникальность.

Часто такие случаи связаны с особенностями личности или с трагическим юридическим статусом — например, когда человек был “случайно признан умершим”.

Однако, как подчеркивается, необходимость предъявления документов возникает “чуть ли не на каждом шагу” в обычной жизни. Сложности с получением документов в столь зрелом возрасте часто имеют глубокие корни.

Корни асоциального образа жизни

Юрист выделяет группы населения, где случаи сокрытия факта рождения или отказа от регистрации встречаются чаще.

“Подобные же случаи сокрытия часто встречаются в старообрядческих семьях, сектах, а также у людей с психическими отклонениями”.

В этих закрытых сообществах транслируются “надуманные страхи и суеверия”, которые навязываются детям, даже если те не имеют никаких отклонений в развитии.

Это ведет к сознательному выстраиванию асоциального образа жизни — “скрываются от властей, общества и государства”.

Возраст дамы — 55 лет — свидетельствует о том, что речь идет о взрослом, полностью дееспособном человеке. Это вселяет надежду, что решение оформить документы, пусть и спустя полвека, говорит о желании “вернуться в социум”.

Мотивы возвращения в реестр

Причины, по которым женщина наконец решилась на оформление документов, могут быть прозаичны. Эксперт предполагает, что это могло быть вызвано насущной необходимостью:

“Впрочем, не можем исключить, что ей это потребовалось для получения социальной поддержки, бесплатной медицины и/или иных стимулирующих выплат”.

Поскольку женщина “всю жизнь официально не работала и, соответственно, налоги не платила”, ее внезапное появление в поле зрения государства может быть мотивировано поиском поддержки.

Адвокат отмечает парадоксальную ситуацию с точки зрения ответственности:

“Ответственности за подобное поведение законодательством пока не предусмотрено”.

Тем не менее, существует риск, что если подобные случаи станут более распространенными, перед властью возникнет целое “потерянное поколение”, требующее особого внимания и мер регулирования.

