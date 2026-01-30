«Старая петербургская норма»: откуда берутся заразные ошибки в русском языке

В повседневном общении зачастую встречаются слова, которые намеренно произносятся и пишутся не так, как диктует строгая орфография. Такие формы, как «щас», «чё», «пасиб», «што» или игривое «приветик» — неотъемлемая часть живой, непринужденной речи.

Зачем носители языка сознательно отступают от норм, и какие функции выполняют эти редуцированные формы?

К.ф.н., доцент Кафедры русского языка СПбГУ, руководитель Лингвистической клиники СПбГУ Екатерина Зорина раскрывает в беседе с «Городовой» механизмы этого явления.

Закон экономии: путь наименьшего сопротивления

Основной движущей силой, порождающей подобные вольности, выступает фундаментальный лингвистический принцип. Как отмечает Екатерина Зорина:

“В русском языке вообще и в непринужденном последнем общении (не официальном) действует закон экономии языковых средств. В результате действия закона появляется редукция”.

Произнесение «щас» вместо «сейчас», «пасиб» вместо «спасибо» — это прямое следствие стремления говорящего минимизировать затраты энергии на артикуляцию.

Однако, важно понимать, что в официальной ситуации “некоторые редуцированные формы могут быть неуместны”. Эта граница между уместным и неуместным часто зависит от контекста и степени близости собеседников.

Петербургский акцент и фонетические нормы

Особый интерес представляет замена «чт» на «шт». Доцент Зорина указывает на специфику произношения:

“Например, вместо чё лучше сказать што. Сочетание ЧТ (как и ЧН-ШН) согласно норме произносится как ШТ: што, штобы (конешно, яишница)”.

Любопытно, что “сохранение чт при произнесении — старая петербургская норма”. Таким образом, то, что может показаться ошибкой в одной среде, в другой является сохранением исторического речевого эталона.

Эмоции, игра и степень доверия

Передача редуцированных форм на письме несет дополнительную смысловую нагрузку. Это не просто лень или незнание правил — это маркер отношений.

Такое написание может возникнуть “как результат языковой игры, свидетельствующей как раз о дружеских отношениях между собеседниками”. Использование «чё?!» или «Ага, щас…» — это способ имитировать живую речь и “прекрасно передают эмоции говорящего”.

Социальная функция приветствия: от “Приветика” до протокола

Отдельного внимания заслуживают формулы приветствия. Они выполняют важную социальную функцию, задавая тон дальнейшему взаимодействию. Екатерина Зорина подчеркивает:

“Приветствие настраивает на будущее общение, говорит об иерархии собеседников, об отношениях между ними, о внутреннем состоянии говорящего”.

Игривые и неформальные приветствия, вроде «Приветики!», служат для создания непринужденной атмосферы и демонстрации радости от встречи. Однако их использование строго ограничено:

“Очевидно, что «Приветики!» не уместно в ситуации официального общения или в ситуации, когда веселье и игривость неуместны даже в общении близких людей”.

Таким образом, выбор слова — от полного «здравствуйте» до сокращенного «пасиб» — является тонким индикатором уровня коммуникативной ситуации и взаимного уважения.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.