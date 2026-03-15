Где устроить свадебную фотосессию в Санкт-Петербурге: романтичные локации для эффектных снимков

Лучшие места для свадебной фотосессии

Свадьба - это самый важный день в жизни молодожен. В этот день важно все предусмотреть и ничего не упустить из виду. И, конечно, спустя несколько лет молодым захочется вновь ощутить те же эмоции и впечатления. Сделать это можно, просматривая свадебные фотографии. Поэтому важно заранее выбрать удачные локации для фотосессии. Свадебный фотограф Валерия Фомичева рассказала, какие места в Санкт-Петербурге больше всего подойдут для проведения свадебной фотосессии.

Перечислим несколько наиболее удачных локаций для свадебных снимков в культурной столице России.

Исаакиевский собор

Исаакий красив и величественен сам по себе, а еще вокруг него расположено несколько других эффектных мест, которые тоже отлично подойдут для свадебных фото. Парк, сквер с цветами, видовые рестораны, современная и историческая архитектура - подходящие объекты для романтичных кадров.

Отель "Астория"

Симпатичное здание с красными козырьками, фото которых разлетелись по всему миру. Смотрится красиво, романтично и даже страстно. Расположен отель так же рядом с Исаакиевским собором.

Мариинский дворец

Это прекрасный вариант для дождливой погоды, позволяющий сделать удачные фотоснимки под навесом.

Кафе "Счастье"

Ну как в свадебный день не сфотографироваться на фоне вывески с таким замечательным словом! А бонусом вы получаете обалденное отражение Исаакия в окне.

Зеркальный дворик

В 7 минутах от Исаакиевского собора в сторону Почтамтской улицы вы найдете современный двор-колодец. Летом здесь невероятно красиво! Вас приведут в восторг блики солнца, количество стекла и отражение неба. А если свадьба запланирована на зиму, то здесь можно увидеть сказочное мерцание новогодних гирлянд.

Манеж

Еще один вариант для тех, кто не собирается в свадебный день мокнуть под дождем. Белоснежные колонны, статуи коней и снова вид на Исаакий - все это станет превосходным фоном для свадебных кадров.

Медный всадник

А сюда можно выехать вместе с родственниками - мамы и папы молодых обожают фотографироваться рядом с одним из главных символов Петербурга, говорит Валерия.

Набережная у Лахта Центра

Это локация для любителей футуристичности и современности - именно так и выглядит это новое место.

Таврический сад

Представляет собой райский оазис посреди шумного города. Фонтаны, водоемы, мостики - здесь есть все для романтичных кадров. Преимущество - локация находится в 5 минутах от 2 Дворца Бракосочетания.

Ранее "Городовой" рассказывал о красивейшем пригороде Санкт-Петербурга: благородный Павловск — что посмотреть и как добраться.