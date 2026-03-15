Где устроить свадебную фотосессию в Санкт-Петербурге: романтичные локации для эффектных снимков

Свадьба - это самый важный день в жизни молодожен. В этот день важно все предусмотреть и ничего не упустить из виду. И, конечно, спустя несколько лет молодым захочется вновь ощутить те же эмоции и впечатления. Сделать это можно, просматривая свадебные фотографии. Поэтому важно заранее выбрать удачные локации для фотосессии. Свадебный фотограф Валерия Фомичева рассказала, какие места в Санкт-Петербурге больше всего подойдут для проведения свадебной фотосессии.
Перечислим несколько наиболее удачных локаций для свадебных снимков в культурной столице России.
Исаакиевский собор
Исаакий красив и величественен сам по себе, а еще вокруг него расположено несколько других эффектных мест, которые тоже отлично подойдут для свадебных фото. Парк, сквер с цветами, видовые рестораны, современная и историческая архитектура - подходящие объекты для романтичных кадров.
Отель "Астория"
Симпатичное здание с красными козырьками, фото которых разлетелись по всему миру. Смотрится красиво, романтично и даже страстно. Расположен отель так же рядом с Исаакиевским собором.
Мариинский дворец
Это прекрасный вариант для дождливой погоды, позволяющий сделать удачные фотоснимки под навесом.
Кафе "Счастье"
Ну как в свадебный день не сфотографироваться на фоне вывески с таким замечательным словом! А бонусом вы получаете обалденное отражение Исаакия в окне.
Зеркальный дворик
В 7 минутах от Исаакиевского собора в сторону Почтамтской улицы вы найдете современный двор-колодец. Летом здесь невероятно красиво! Вас приведут в восторг блики солнца, количество стекла и отражение неба. А если свадьба запланирована на зиму, то здесь можно увидеть сказочное мерцание новогодних гирлянд.
Манеж
Еще один вариант для тех, кто не собирается в свадебный день мокнуть под дождем. Белоснежные колонны, статуи коней и снова вид на Исаакий - все это станет превосходным фоном для свадебных кадров.
Медный всадник
А сюда можно выехать вместе с родственниками - мамы и папы молодых обожают фотографироваться рядом с одним из главных символов Петербурга, говорит Валерия.
Набережная у Лахта Центра
Это локация для любителей футуристичности и современности - именно так и выглядит это новое место.
Таврический сад
Представляет собой райский оазис посреди шумного города. Фонтаны, водоемы, мостики - здесь есть все для романтичных кадров. Преимущество - локация находится в 5 минутах от 2 Дворца Бракосочетания.
