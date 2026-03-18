Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

ВСМ Москва — Петербург: старт ключевых этапов с тестами поезда и дедлайнами от президента

Опубликовано: 18 марта 2026 10:30
 Проверено редакцией
Городовой ру
Власти подтвердили сроки строительства и назвали их соблюдение одной из главных задач на текущий год.

Заместитель министра транспорта РФ Алексей Шило сообщил о начале нового этапа работ по строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург.

Это касается первых участков, предназначенных для испытаний поезда.

"Начат новый этап в реализации проекта высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург: мы приступили к строительству шестого и седьмого этапов. Это первые этапы, где будут проходить испытания поезда", — отметил он.

По его словам, уже проделан значительный объем задач по финансированию, оформлению земельных участков и получению сертификатов.

Приоритеты и сроки

Власти подтвердили соблюдение графика строительства, сделав это ключевой целью на 2026 год. Как заявили в министерстве транспорта, Алексей Шило обозначил главной задачей на год развертывание широкомасштабных работ по ВСМ с точным выполнением сроков, установленных президентом.

Подготовка специалистов и тесты

Как сообщалось ранее, для ВСМ в России организуют обучение инженеров. В Российском университете транспорта (РУТ) введут новую специальность "Цифровое проектирование, строительство и эксплуатация высокоскоростных ж/д магистралей" — первый выпуск планируется к концу 2026 года.

Кроме того, РЖД недавно запустили испытания бортового комплекса безопасности для поезда ВСМ на базе "Сапсана".

Тестирование проходит на перегоне Смоленск — Красный Бор: система использует данные с двух частот для точного контроля интервалов на высоких скоростях.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью