Чем знаменита тюрьма «Кресты» в Санкт-Петербурге?

Тюрьма «Кресты» в Санкт-Петербурге — одно из самых известных пенитенциарных учреждений России, ставшее символом городской истории и местом, где переплетаются судьбы выдающихся личностей разных эпох. Её название связано с архитектурой: комплекс состоит из двух пятиэтажных корпусов, построенных в форме крестов.

История создания

«Кресты» возводились с 1884 по 1892 год по проекту архитектора Антония Томишко. Комплекс включал более 20 зданий, главными из которых были два крестообразных корпуса. В центре одного из них на верхнем этаже находилась церковь Святого Александра Невского.

Тюрьма задумывалась как образцовая: одиночные камеры площадью около 8 м², система вентиляции и отопления, электрическое освещение, автономное водоснабжение. Изначально здесь содержались уголовные преступники, а также политические заключённые, приговорённые к одиночному заключению.

По легенде, Томишко хотел донести до сознания людей идею неразделимости наказания и покаяния. Есть также версия, что форма крестов должна была напоминать арестантам об их грехах и способствовать раскаянию.

Знаменитые заключённые

В «Крестах» в разные годы содержались многие известные личности:

Лев Троцкий, Анатолий Луначарский, Александр Керенский — политические деятели и революционеры.

Лев Гумилёв — историк, сын Анны Ахматовой. Поэтесса неоднократно приходила к стенам тюрьмы в надежде получить весточку о сыне.

Николай Заболоцкий — поэт.

Теодор Шумовский — востоковед, автор первого поэтического перевода Корана на русский язык.

Константин Рокоссовский — будущий маршал Советского Союза. Во время содержания в «Крестах» он подвергался пыткам: ему выбили зубы, сломали рёбра.

Иосиф Бродский — поэт. С января 1963 по март 1964 года он находился в камере №104, где у него случился первый сердечный приступ.

Лаврентий Берия — нарком внутренних дел. После ареста в 1953 году он ожидал суда в одной из камер.

В 1917 году в «Крестах» содержались бывшие министры, полицейские и военные чины царского правительства. В период Большого террора 1937–1938 годов тюрьма была переполнена лицами, обвинёнными в контрреволюционных преступлениях.

Попытки побега

За всю историю «Крестов» зафиксировано несколько попыток побега, лишь некоторые из них оказались успешными.

Первый и единственный удачный побег произошёл в 1922 году. Четыре участника банды Леньки Пантелеева покинули тюрьму с помощью надзирателя Ивана Кондратьева.

Одна из самых громких попыток побега случилась 23 февраля 1992 года. Вор-рецидивист Юрий Перепёлкин и шесть его соучастников попытались сбежать, захватив в заложники двух сотрудников СИЗО. Они требовали оружие, транспорт и самолёт для вылета за границу. Штурм закончился гибелью трёх преступников и одного заложника.

Современность

В 2017 году заключённых перевели в новый комплекс «Кресты-2» в Колпино, а историческое здание закрыли. В декабре 2024 года комплекс продали на аукционе группе компаний «КВС».

По планам нового владельца, «Кресты» превратят в общественное пространство с гостиничным комплексом, ресторанами, мультимедийным музеем и пешеходной зоной. Музей будет рассказывать о значимых событиях и людях, связанных с этим местом. Проект одобрен Советом по сохранению культурного наследия.

