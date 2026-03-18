Не пицца, а съедается еще быстрее: ленивая картофельная лепешка с сюрпризом — дел на 15-20 минут
Не пицца, а съедается еще быстрее: ленивая картофельная лепешка с сюрпризом — дел на 15-20 минут

Опубликовано: 18 марта 2026 11:51
 Проверено редакцией
Не пицца, а съедается еще быстрее: ленивая картофельная лепешка с сюрпризом — дел на 15-20 минут
Не пицца, а съедается еще быстрее: ленивая картофельная лепешка с сюрпризом — дел на 15-20 минут
Рецепт ленивого завтрака из картофеля, яиц и сыра

В наши дни пицца уже всем надоела, а потому современные хозяйки экспериментируют с продуктами и пытаются приготовить более оригинальную альтернативу. Так, кулинарный блогер Наталья Калнина поделилась рецептом картофельной лепешки, которая отлично заменит пресловутую пиццу - внутри блюда находится сюрприз!

Наталья предлагает рецепт картофельных лепешек с яичной начинкой для самых ленивых, когда хочется на завтрак что-то вкусное и сытное, но возиться желания нет.

Ингредиенты:

  • картофель - 3-4 средних клубня;
  • яйца - 4 шт.;
  • сыр -100 г;
  • растительное масло - для жарки.

Приготовление:

Картофель натрите на крупной терке, посолите, перемешайте, отожмите жидкость. Сыр крупно натрите. Яйца разбейте в миску, посолите и взбейте венчиком. Добавьте к яйцам сыр и перемешайте. Налейте на сковороду масло и разровняйте по дну картофельную массу. Жарьте под крышкой до румяности. Переверните лепешку, вылейте сверху яйца с сыром и закройте крышкой. Жарьте до готовности яиц. Разрежьте лепешку на порционные кусочки и подавайте к столу.

Завтрак получается сытным, вкусным, быстрым. Хорош как в горячем, так и в холодном виде. Вкуснее, проще, оригинальнее и полезнее надоевшей пиццы - оценит даже ребенок. Приятного аппетита!

Ранее "Городовой" рассказывал, как приготовить пасхальный ПП-кулич, который можно даже на ночь: без сахара и калорийной муки — вкуснее традиционного.

