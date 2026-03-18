7 капель в воду – и ни один клещ не присосется: надежная защита от вредителя найдена
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Вот почему рассада пожелтела: исправьте эти 5 ошибок – и всходы станут ярче изумруда Полезное
Исаакиевский собор готовит сенсационную книгу к 240-летию Огюста Монферрана на основе секретных архивов Город
Народные приметы на 20 марта - день Павла Капельника: на прохладное и дождливое лето укажут 3 признака Полезное
Какие документы нужны для получения визы в Индию? Вопросы о Петербурге
От Павловска до Шушар: в Петербурге благоустроят 62 общественных пространства Город
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

7 капель в воду – и ни один клещ не присосется: надежная защита от вредителя найдена

Опубликовано: 18 марта 2026 11:34
 Проверено редакцией
Legion-Media
Как защититься от клещей 

Наступила долгожданная весна, которая уже успела порадовать аномально теплой погодой. Однако вот-вот проснутся и активизируются клещи: они начнут поджидать нас в парках, лесопосадках и на дачных участках. Как защититься от опасных кровопийц, объяснил автор Дзен-канала Fermer.Blog (18+).

Способ №1

По словам эксперта, клещи не переносят аромата эфирного кедрового масла. Ведь оно содержит вещества, которые для этих вредителей считаются токсичными. На основе кедрового масла нужно приготовить спрей. Для этого понадобится развести 7 капель средства в 1 стакане воды. Все размешать, перелить в пульверизатор и обработать волосы, одежду и обувь.

Аромат эфирного кедрового масла будет отпугивать клещей как минимум 3 часа. После опрыскивание стоит повторить.

Способ №2

Масло будет эффективным почти во всех регионах России, но не в Сибири. Так как местные клещи уже успели адаптироваться к аромату кедра в тайге, поэтому кедровое масло их не напугает.

Для сибирских клещей лучше приготовить другой раствор. Для этого достаточно смешать яблочный уксус и воду в пропорции 1:1. Опрыскать получившимся раствором обувь и одежду. Но не следует распылять раствор на кожу, чтобы не было раздражения.

Личный опыт интернет-пользователей

Интернет-пользователи поблагодарили эксперта за советы и поделились собственными способами отпугивания клещей:

"Нужно разбавить жидкий дым с водой и опрыскать одежду. Эффект лучше всяких химических репеллентов и цена намного меньше".

"Клещи не выносят аромата цитрусовых: поэтому можно использовать эфирное масло лимона или апельсина".

"Всегда опрыскиваю одежду раствором муравьиного спирта, который развожу с водой в пропорции 1:2. После прогулки клещей на себе не нахожу".

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 3
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью