Городовой / Полезное / 2 пшика на кожу - и клещи разбегаются со сверхзвуковой скоростью: привычные репелленты - прошлый век
2 пшика на кожу - и клещи разбегаются со сверхзвуковой скоростью: привычные репелленты - прошлый век

Опубликовано: 13 марта 2026 15:35
 Проверено редакцией
2 пшика на кожу - и клещи разбегаются со сверхзвуковой скоростью: привычные репелленты - прошлый век
2 пшика на кожу - и клещи разбегаются со сверхзвуковой скоростью: привычные репелленты - прошлый век
Legion-Media
Как отпугнуть клещей без использования покупных репеллентов

В марте во многих регионах страны начинают появляться клещи. Они представляют угрозу человеку даже в крупных городах, так как могут встречаться в парках, дворах и других общественных пространствах. Постоянное использование репеллентов способно навредить здоровью, поэтому лучше подбирать более безопасные средства.

Клещи очень чувствительны к определенным запахам, чем точно нужно воспользоваться. Можно приготовить средство от кровососущих паразитов в домашних условиях. Для этого понадобится:

  • апельсин – 1 штука;
  • вода – 500 мл.

"Клещей отпугивает цитрусовый запах, из-за чего они не подойдут к человеку даже на километр. Средство является безопасным, если у вас нет аллергических реакций", - сообщает агроном Ксения Давыдова в беседе с "Городовым".

Изначально необходимо почистить апельсин, выжать из мякоти сок и перелить его в сотейник. Корки цитруса мелко порезать, переложить к соку и залить водой. Поставить на средний огонь, довести до кипения, после чего варить в течение 10 минут.

Готовый отвар остудить, процедить и перелить в емкость, которая имеет распылитель. Наносить состав необходимо непосредственно перед выходом на улицу. Средство имеет натуральный состав, поэтому оно должно храниться в холодильнике. При комнатной температуре отвар быстро испортится.

Эффект от домашнего репеллента длится в течение суток. Его нужно наносить на обувь, ноги, штаны, воротники, волосы и кожу.

Ранее портал «Городовой» рассказал, как приготовить средство от клещей на основе масла гвоздики.

Автор:
Полина Аксенова
Полезное
