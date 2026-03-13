2 пшика на кожу - и клещи разбегаются со сверхзвуковой скоростью: привычные репелленты - прошлый век

В марте во многих регионах страны начинают появляться клещи. Они представляют угрозу человеку даже в крупных городах, так как могут встречаться в парках, дворах и других общественных пространствах. Постоянное использование репеллентов способно навредить здоровью, поэтому лучше подбирать более безопасные средства.
Клещи очень чувствительны к определенным запахам, чем точно нужно воспользоваться. Можно приготовить средство от кровососущих паразитов в домашних условиях. Для этого понадобится:
- апельсин – 1 штука;
- вода – 500 мл.
"Клещей отпугивает цитрусовый запах, из-за чего они не подойдут к человеку даже на километр. Средство является безопасным, если у вас нет аллергических реакций", - сообщает агроном Ксения Давыдова в беседе с "Городовым".
Изначально необходимо почистить апельсин, выжать из мякоти сок и перелить его в сотейник. Корки цитруса мелко порезать, переложить к соку и залить водой. Поставить на средний огонь, довести до кипения, после чего варить в течение 10 минут.
Готовый отвар остудить, процедить и перелить в емкость, которая имеет распылитель. Наносить состав необходимо непосредственно перед выходом на улицу. Средство имеет натуральный состав, поэтому оно должно храниться в холодильнике. При комнатной температуре отвар быстро испортится.
Эффект от домашнего репеллента длится в течение суток. Его нужно наносить на обувь, ноги, штаны, воротники, волосы и кожу.
