Какое метро рядом с Летним садом в Санкт-Петербурге?

Ближайшие к Летнему саду станции метро — «Невский проспект», «Гостиный двор» и «Чернышевская». Расстояние от них до парка составляет примерно 1,1–1,5 км, пешком можно дойти за 15–25 минут.
Как добраться
От станции «Невский проспект» (выход на канал Грибоедова) — наиболее живописный маршрут. Нужно следовать по указателям «Выход на Садовую улицу», перейти по подземному переходу на противоположную сторону Невского проспекта и Садовой улицы. Далее можно либо продолжить пешую прогулку, либо сесть на трамвай №3 и доехать до остановки «Суворовская площадь». Оттуда — на набережную Невы, повернуть направо и через пару минут увидеть решётку Летнего сада.
От «Гостиного двора» путь аналогичен: выход на Садовую улицу, переход через Невский проспект и Садовую улицу, далее — пешая прогулка или общественный транспорт.
От «Чернышевской» можно дойти пешком по Кирочной улице в сторону улицы Пестеля, которая выведет к реке Фонтанке и Летнему саду. Также от проспекта Чернышевского можно сесть на маршрутное такси №76 и доехать до «Суворовской площади».
У Летнего сада два входа — со стороны набережной Невы и со стороны набережной Мойки. Большинство достопримечательностей (фонтаны, скульптуры) расположены ближе к набережной Невы.
Адрес: 191041, Санкт-Петербург, Летний сад, набережная Кутузова, 2.
Время работы в 2026 году: с 10:00 до 18:00, выходной — вторник. С 1 по 30 апреля сад будет закрыт на просушку.