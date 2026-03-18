Какое метро рядом с Летним садом в Санкт-Петербурге?
Какое метро рядом с Летним садом в Санкт-Петербурге?

Опубликовано: 18 марта 2026 11:35
 Проверено редакцией
метро, станция
Global Look Press/ Maksim Konstantinov
Рядом с Летним садом — три станции метро, от которых до парка можно дойти за 15-25 минут.

Ближайшие к Летнему саду станции метро — «Невский проспект», «Гостиный двор» и «Чернышевская». Расстояние от них до парка составляет примерно 1,1–1,5 км, пешком можно дойти за 15–25 минут.

Как добраться

От станции «Невский проспект» (выход на канал Грибоедова) — наиболее живописный маршрут. Нужно следовать по указателям «Выход на Садовую улицу», перейти по подземному переходу на противоположную сторону Невского проспекта и Садовой улицы. Далее можно либо продолжить пешую прогулку, либо сесть на трамвай №3 и доехать до остановки «Суворовская площадь». Оттуда — на набережную Невы, повернуть направо и через пару минут увидеть решётку Летнего сада.

От «Гостиного двора» путь аналогичен: выход на Садовую улицу, переход через Невский проспект и Садовую улицу, далее — пешая прогулка или общественный транспорт.

От «Чернышевской» можно дойти пешком по Кирочной улице в сторону улицы Пестеля, которая выведет к реке Фонтанке и Летнему саду. Также от проспекта Чернышевского можно сесть на маршрутное такси №76 и доехать до «Суворовской площади».

У Летнего сада два входа — со стороны набережной Невы и со стороны набережной Мойки. Большинство достопримечательностей (фонтаны, скульптуры) расположены ближе к набережной Невы.

Адрес: 191041, Санкт-Петербург, Летний сад, набережная Кутузова, 2.

Время работы в 2026 году: с 10:00 до 18:00, выходной — вторник. С 1 по 30 апреля сад будет закрыт на просушку.

Автор:
Пономарева Дарина
