Адвокат, к.ю.н., основатель адвокатского агентства «Вербицкая-Линник и партнеры», президент Фонда поддержки искусств и музейной деятельности «Русские меценаты».

Окончила Академию экономической безопасности МВД РФ (факультет – юриспруденция, гражданское право), МГУ им. М.В. Ломоносова (факультет искусств, искусствоведение).

С 2005 по 2017 г. занимала руководящие должности в структурах Правительства г. Москвы (Департамент инвестиционных программ в строительстве г. Москвы, Департамент градостроительной политики, развития и реконструкции г. Москвы), советник Первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы В.И. Ресина. Руководила работой Третейского суда строительных организаций г. Москвы при градостроительном комплексе г. Москвы. В настоящее время арбитр арбитражного учреждения при Российском союзе промышленников и предпринимателей.

Получила статус адвоката в 2017 г. (регистрационный номер 77/14847 в реестра адвокатов г. Москвы). Приняла участие в более чем 1 500 судебных заседаний, в том числе представляла интересы органов государственной власти и дела, получившие широкий общественный резонанс.

Автор более 50 статей и публикаций, посвященных наиболее актуальным вопросам арбитражного и корпоративного права, признанный эксперт профессиональных и общественно-политических СМИ.

Хобби: коллекционирование современного искусства.