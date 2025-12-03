Границы дозволенного: что говорит закон о критике публичных личностей?

От мошенничества к кибербуллингу: как громкий кейс ставит вопросы о справедливости.

Ситуация вокруг известной певицы Ларисы Долиной вызвала бурные дискуссии в обществе, которые порой переходят грань конструктивной критики.

На фоне обсуждений в Государственной Думе законопроекта о введении штрафов за кибербуллинг, возникает закономерный вопрос: возможно ли привлечь к ответственности за массовое негативное освещение личности, и какие инструменты защиты существуют для тех, кто становится объектом подобного внимания?

На этот вопрос порталу «Городовой» ответила адвокат Юлия Вербицкая-Линник.

“Эффект Долиной”: не истерия, а громкий кейс

По мнению эксперта, происходящее — это скорее “громкий медийный случай (кейс) медийной личности, которая сама сделала публичное заявление о том, что она «стала жертвой мошенников»”.

Именно этот публичный шаг певицы, акцентирующий внимание на ее уязвимости, спровоцировал волну обсуждений.

Два фактора общественного резонанса

Юлия Вербицкая-Линник выделяет два ключевых момента, которые, по её мнению, придали негативную окраску ситуации:

“Во-первых, публичное и неоднократное подчеркивание певицей ее собственных заслуг и близости к государственным деятелям”.

Это создало определённые ожидания и ассоциации у общественности.

“А во-вторых, судебное решение в ее пользу, которое в процессуальных юридических кругах принято считать спорным (несправедливым)”, — продолжает адвокат.

Именно это решение, по мнению многих, стало катализатором общественного возмущения.

“Принятие судами именно такого решения, в пользу Долиной, фактически вызвало у ряда лиц ассоциации с наличием у певицы таких высоких покровителей, которые в пользу одного, пусть даже и известного лица, могут «отменить институт добросовестного приобретателя» и обеспечить принятие любого, даже несправедливого решения «в угоду» тому или иному лицу”.

Что возмутило публику больше всего?

“Возгорание общественности вызвало не столько факт того, что сделка по продаже квартиры была оспорена — такие случаи бывают”, — поясняет эксперт.

“Основное возмущение вызвало факт отказа в применении двусторонней реституции, то есть возврата полученного по недействительной сделке покупателю квартиры — Полине Лурье, которая по итогу судебных разбирательств осталась и без квартиры, и без денег”.

Утрата как жилья, так и уплаченных средств, при спорном судебном решении, стала для многих символом несправедливости.

Границы критики и право на мнение

Адвокат подчеркивает, что публичность Ларисы Долиной играет с ней двоякую роль. С одной стороны, информация о ее деятельности “является общедоступной, поскольку певица продолжает себя рекламировать (для нее как для участника шоу-бизнеса это неизбежно)”.

С другой стороны, эта публичность делает ее уязвимой для общественного мнения.

“Что же касается оценки ситуации и так называемого «дела Долиной», «эффекта Долиной», то граждане и юридические лица вправе выражать своё личное частное мнение, оценочное суждение, в том числе критически настроенное по отношению к певице”.

Это право закреплено законодательно, однако имеет свои границы.

“При этом, важно понимать, что оскорбление Ларисы Долиной, равно как и дискриминация ее по признаку пола, языка, расы, гражданства, возраста или происхождения — недопустима и незаконна”.

В итоге, как отмечает Юлия Вербицкая-Линник, “певица может нравиться или не нравиться — за нее «голосуют» ее поклонники, покупая или не покупая билеты на ее концерты и выступления”.

Общественное мнение, в том числе и критическое, является неотъемлемой частью жизни публичной персоны, но должно оставаться в рамках закона и уважения к личности.