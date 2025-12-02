«Задумка может быть и ничего, но реализация ужасная»: пять самых неприятных моментов в Петербурге, которые раздражают урбанистов

Санкт-Петербург, город с многовековой историей и величественной архитектурой, не застрахован от градостроительных ошибок. Вопросы, связанные с транспортом, дорогами и высотным строительством, часто вызывают бурные споры.

Основатель студии VRN, городской планировщик, менеджер урбанистических проектов, автор Тelegram-канала «Вороньи мысли» Даниил Воронин делится своим видением самых спорных решений, формирующих облик Северной столицы.

Некомфортные “спальные” районы: Шушары, Мурино, Парнас

Одной из главных претензий урбанистов к развитию Петербурга являются новые жилые районы, такие как Шушары, Мурино и Парнас.

“Такого много, к сожалению”, — констатирует Даниил Воронин в беседе с «Городовой».

Эти территории, зачастую являющиеся “региональными спальниками”, страдают от “отсутствующей инфраструктуры социальной и так далее”. Жизнь в таких районах далека от комфортной, что порождает множество проблем для их жителей.

Транспортный коллапс: страх перед приоритетом общественного транспорта

Серьезную обеспокоенность вызывает ситуация с общественным транспортом.

“По транспорту, можно сказать, прямо боязнь делать приоритет для общественного транспорта”.

Это касается отсутствия выделенных полос для автобусов и трамваев, а также недостаточного внимания к трамвайным платформам.

“Ну, здесь стоит понимать, что город из-за этого теряет миллионы, потому что люди вместо того, чтобы проводить как-то иначе время, они проводят его в пробках. И это все оказывает колоссальный косвенный экономический эффект. Отсутствие приоритета”.

Приоритет автомобиля: разрыв городской ткани

Продолжая тему транспорта, Даниил Воронин указывает на общую тенденцию развития города “по принципу приоритета для автомобилистов”.

Строительство развязок и магистралей, “которые разрывают город на несвязанные районы”, негативно сказывается на качестве городской среды.

“И в целом понижает комфорт городской среды, качество того же самого воздуха”.

“Ужасная реализация” проектов и некомпетентность

Не только крупные инфраструктурные проекты, но и реализация благоустройства, например, парков, вызывает нарекания.

“Некачественность проекта решения публичного устройства”, — отмечает урбанист.

В качестве примера приводится парк Дружбы, где “задумка может быть и ничего, но реализация ужасная”.

Складывается впечатление, что “хотят много сэкономить”, а деньги, вместо того чтобы пойти на оригинальные решения, используются для закупки “копий, аналогов не такого хорошего качества”.

“Это, конечно, все грустно”, — резюмирует Воронин.

Метро, тарифы и “чудо-юдо” трамваи

Отсутствие полноценного развития метро также является проблемой.

“Безусловно, отсутствие развития метро”, — говорит планировщик.

Вывозить поток уже наземным транспортом не получается. Кстати, общественный транспорт также требует оптимизации.

“Но опять-таки, их нужно настроить, чтобы они правильно работали. Поработать с тарифами пересадочными”.

Отдельное возмущение вызывает стоимость проезда:

“В Петербурге самый дорогой проезд в общественном транспорте. Месячный и разовый”.

Это, по мнению Воронина, “тоже не идет на пользу города”.

В качестве локальных примеров некачественных закупок приводятся трамваи “Достоевский” и “Довлатов”, которые автор называет “таким чудо-юдо трамвайным”. С точки зрения дизайна и качества они вызывают много вопросов.