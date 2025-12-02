Альпийские мечты по-петербургски: как добраться до горнолыжных вершин

Куда отправиться за порцией снега и адреналина?

С наступлением холодов и первых снегопадов многие петербуржцы начинают мечтать о заснеженных склонах и головокружительных спусках.

Желание вырваться из городских сумерек и окунуться в атмосферу зимнего спорта вполне осуществимо, ведь в Ленинградской области и за её пределами существует множество мест, способных удовлетворить как начинающих лыжников, так и опытных профессионалов.

Наталья Ансталь, учредитель туроператора Go Travel, поделилась с порталом «Городовой» своими рекомендациями.

Ближний круг: курорты Ленинградской области

Для тех, кто не хочет уезжать далеко от дома, Ленинградская область предлагает целый ряд живописных горнолыжных курортов.

Наталья Ансталь Туризм “Если, например, вы не хотите ехать далеко, то в Ленинградской области есть несколько горнолыжных курортов”, — отмечает Наталья Ансталь.

Одним из таких мест является “Северный склон” — популярный выбор для семейного отдыха и тех, кто предпочитает недолгие выезды.

Особого внимания заслуживает курорт “Красное озеро”. Здесь предлагается “большое количество трасс”, что позволяет каждому найти склон по своему уровню подготовки.

Кроме того, есть возможность “забронировать жилье и побыть там несколько дней”, превратив обычную поездку в полноценный зимний уикенд.

"Игора" и "Снежный": для всех уровней подготовки

Курорт “Игора” — один из самых популярных и хорошо оборудованных комплексов. Его универсальность делает его привлекательным для широкого круга отдыхающих.

“Если вы только встаете на борт, например, либо на лыжи, это как раз-таки будет отличный вариант, потому что там для новичков подходит и уже профессионалам тоже подойдет”, — подчеркивает эксперт.

Здесь представлены как трассы для начинающих, так и более сложные спуски для опытных лыжников, а развитая инфраструктура делает отдых максимально комфортным.

Комплекс “Снежный” также предлагает разнообразные трассы, “для разного уровня катания”, что позволяет каждому найти подходящий вариант.

Эти курорты идеально подходят для тех, кто хочет освоить азы горнолыжного спорта или отточить свои навыки, не тратя много времени на дорогу.

В Ленинградской области популярные горнолыжные курорты предлагают оплату по подъемам или по времени, с удорожанием в выходные и льготами для школьников, пенсионеров и людей с ОВЗ.

Курорт Будни: 1 подъем Абонементы/По времени (будни) Льготные тарифы (будни) Примечания к выходным Северный склон (Токсово) 200 руб. 50 подъемов – до 4500 руб. Есть варианты Дороже на всех тарифах Игора Не по подъемам 1 час – 2400 руб., 3 часа – 3800 руб. От 2000 руб. (по времени) Дороже на всех тарифах Снежный 250 руб. 3 часа – 2100 руб. 150 руб. за подъем Дороже на всех тарифах Красное озеро Не по подъемам 1 час – 1000 руб., 3 часа – 1800 руб. От 800 руб. (по времени) Дороже на всех тарифах

Дальние горизонты: от Шерегеша до Алтая

Для тех, кто готов отправиться в более продолжительное путешествие, Наталья Ансталь предлагает рассмотреть и “дальние направления”.

Среди них — Шерегеш, известный своими живописными пейзажами и продолжительным снежным сезоном, а также Красная Поляна, ставшая центром притяжения для любителей зимних видов спорта после Олимпиады.

Не менее привлекательными выглядят горнолыжные центры Кировска.

Многих манят склоны, расположенные в Хибинах.

“Можно поехать в горнолыжный центр, который находится в Хибинах”, — рекомендует Наталья Ансталь, отмечая уникальную природу этого региона.

“Можно съездить и в Алтайский край, можно съездить и на Северный Кавказ”.

Выбор направления зависит от личных предпочтений:

“Здесь зависит от того, что вам нравится и готовы ли вы перемещаться за пределы Ленинградской области”.

Независимо от выбранного направления, зимние приключения и незабываемые впечатления гарантированы.