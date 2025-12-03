Мороз по коже: «Зимнее яйцо» Фаберже ушло с молотка за рекордные 25,7 млн долларов

На аукционе в Лондоне произведение ювелирного искусства — «Зимнее яйцо» Фаберже, ранее принадлежавшее императору Николаю II, сменило владельца за 19,5 миллиона фунтов стерлингов (25,7 миллиона долларов).
Итоговая сумма вместе с комиссией составила 22,9 миллиона фунтов (30,2 миллиона долларов). Это новый рекорд для подобных изделий, сообщает ТАСС
Начальная стоимость этого уникального лота на аукционе составляла 17 миллионов фунтов (22,4 миллиона долларов). Во время торгов аукционист Юй Гэ Ван объявила:
— 19,5 миллиона фунтов. Продано!
Изделие создано как пасхальный дар императора матери в 1913 году. Дизайн разработала юная мастерица Альма Пиль, дочь одного из главных специалистов мастерской Карла Фаберже.
Яйцо украшают свыше четырех тысяч бриллиантов огранки «роза»; оно установлено на хрустальной подставке, имитирующей тающий лёд.
Внутри изделия помещена корзина с букетом подснежников, выполненных из кварца и жадеита, что символизирует приход весны.
После событий 1917 года, в 1920-х, предмет приобрёл один из лондонских антикваров за 450 фунтов. Далее украшение неоднократно переходило к разным частным владельцам.
Долгое время судьба «Зимнего яйца» оставалась неизвестной, пока в 1994 году оно не появилось на аукционе в Женеве, где было реализовано за 5,587 миллиона долларов. В 2002 году в Нью-Йорке его продали уже за 9,58 миллиона долларов.
В 1930-х многие императорские пасхальные яйца Фаберже были вывезены за рубеж представителями советской власти.
Сейчас крупнейшие собрания знаменитых изделий представлены в Музее Фаберже в Санкт-Петербурге и в московской Оружейной палате.
До нынешних торгов самым дорогим экземпляром считалось «Ротшильдовское яйцо», за которое в 2007 году на аукционе Christie’s заплатили 18,5 миллиона долларов