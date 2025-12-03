Эти гигантские стены без окон разбросаны по всему Петербургу: вы видели их сотни раз, но знаете ли, зачем они нужны?

Они появились не ради красоты: их задача была куда практичнее, чем кажется сегодня.

В старом Петербурге есть стены, которые "не смотрят" на город. Нет ни окон, ни лепнины, ни декора. Просто огромная плоскость, иногда аккуратно покрашенная, иногда потрескавшаяся временем. Это — брандмауэры, одна из самых незаметных, но важных деталей исторической застройки.

Сегодня они выглядят как странный архитектурный изъян, но когда-то были вопросом выживания для целого города.

Что такое брандмауэр?

Брандмауэр — это огневая стена, глухая перегородка между домами, которая должна была остановить распространение огня при пожаре.

Она:

выше крыши дома или уходит в самую её точку,

полностью глухая,

делается из кирпича или камня,

располагается между зданиями или по торцу дома.

Слово происходит от немецкого Brandmauer — «огненная стена».

Такие стены строили во всех европейских городах XVIII–XIX века, но Петербургу они особенно пригодились: деревянные постройки горели часто, плотно стояли, а тушить пожары было трудно.

Зачем они были нужны Петербургу

В XVIII–XIX веках пожар — это катастрофа. Если вспыхивал один дом, застройка могла сгореть кварталом. Поэтому городские строительные регламенты требовали строить брандмауэры выше кровли, чтобы пламя не перескочило дальше, а также не делать в них окон, чтобы пожар не "втянулся" внутрь.

Брандмауеры спасли множество кварталов в центре города. Пока пожарные ехали на лошадях, именно такие стены удерживали огонь.

Почему они до сих пор вокруг нас

Сегодня брандмауэры уже не нужны как пожарные барьеры, но остались как архитектурный след планировки XVIII–XIX веков и уже достаточно узнаваемая деталь питерских дворов и улиц.

Некоторые закрыли соседними домами, другие — оказались на виду после сносов или пробивки новых улиц, поэтому выглядят "обрубленными".

Почему мы их замечаем только теперь

Когда старые кварталы менялись, соседние здания нередко перестраивали или сносили — и глухие стены оказывались «обнажены». Постепенно они стали частью городской визуальной среды: на них делали крупные росписи, размещали арт-проекты, а сами брандмауэры впервые стали привлекать внимание горожан как элемент исторической архитектуры.

На самом деле брандмауэры — это часть того самого "настоящего" Петербурга, который не бросается в глаза, но объясняет, как город был построен, чем жил и чего боялся.