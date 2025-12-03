Музыка за миллиард: китайцы построят концертный зал прямо на петербургском острове

Современный концертный зал международного уровня станет главным элементом будущей застройки на территории Ново-Адмиралтейского острова. ВТБ оценивает финансирование этого проекта в 1 миллиард долларов. Об этом сообщил председатель правления банка Андрей Костин в интервью «ДП».
Костин отметил:
«Сейчас идёт только проработка этого проекта. План планировки и всё остальное должно быть разработано и утверждено городом».
По его словам, конкурс на строительство выиграла компания из Китая. Оставшиеся детали станут известны позже, пока обсуждать их преждевременно.
На участке площадью 15 гектаров сейчас располагаются ветхие промышленные объекты. Проект предусматривает вывоз производства, однако несколько корпусов судостроительной верфи решено сохранить как напоминание об истории места.
Оставшиеся строения частично переоборудуют под рестораны и магазины музыкальных инструментов. Значительная часть земли будет отведена самому концертному залу. Планируется также разместить объекты торговли и общественного питания.
Кроме концертной площадки на Ново-Адмиралтейском острове появится жилая застройка. Объём строительства жилья на данный момент не определён. Позже будут оглашены подробные характеристики будущих кварталов.
Ранее стало известно, что торговый центр «Голливуд» начал работать в Санкт-Петербурге с 1 декабря.