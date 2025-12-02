«Конкурентоспособным нужно постоянно осваивать новые инструменты»: как нейросети поменяли рынок труда в Петербурге

В течение первых десяти месяцев 2025 года рынок труда демонстрирует стремительный рост — более 50% вакансий требуют навыков составления запросов для нейросетей.

Средняя заработная плата в этой новой сфере достигает впечатляющих 140 тысяч рублей. Как же искусственный интеллект трансформирует рынок труда в Петербурге, одном из ведущих IT-хабов и интеллектуальных центров страны?

На этот вопрос порталу «Городовой» ответила HR-консультант Зулия Лоикова.

Новые профессии и взрывной спрос на AI-специалистов

Зулия Лоикова HR-консультант “Смотрите, данные по России в целом действительно сейчас отражают тренд. В Санкт-Петербурге, как в одном из крупнейших, скажем, IT-хабов и интеллектуальных центров страны, влияние нейросети на рынок труда проявляется особенно ярко и комплексно”, — отмечает Зулия Лоикова.

Первый и, пожалуй, самый заметный тренд — это появление совершенно новых профессий и, соответственно, спрос на новые навыки.

“Я бы сказала, что здесь первый тренд, который есть, это создание новых профессий, запрос на новые навыки, наиболее заметные эффекты. Это промт-инженеры, AI-специалисты. Это такая самая горячая ниша у нас”, — поясняет эксперт.

В Петербурге, с его высокой концентрацией IT-компаний — от гигантов вроде Яндекс и ВК до небольших стартапов и аутсорсинговых студий — спрос на специалистов, умеющих работать с искусственным интеллектом, “взлетел”.

Речь идет не только о чистых промт-инженерах, но и о разработчиках, интеграторах AI-решений, а также тестировщиках.

Трансформация традиционных ролей: ИИ как помощник

Влияние нейросетей распространяется и на традиционные специальности.

“Требования, какие у нас по скиллам? Это касается маркетологов, копирайтеров, дизайнеров, журналистов, аналитиков, юристов”, — перечисляет Зулия Лоикова.

К их уже существующим компетенциям теперь добавляется умение работать с такими инструментами, как Midjourney, ChatGPT, Claude и другими.

“Добавляют умение работать с нейросетями для повышения эффективности”, — подчеркивает она.

Особенно актуально это для креативных индустрий, диджитал-сферы и производства контента, где “такая стандартная база” в виде владения AI-инструментами становится нормой.

“Что касается этики и регулирования, здесь появляется спрос на АI-этиков, прям так называются они, а также специалистов по АI-governments, то есть по правовому сопровождению внедрения искусственного интеллекта”, — продолжает HR-консультант.

Эти специалисты становятся особенно востребованы в финтехе и крупных корпорациях, где внедрение AI требует тщательного юридического и этического сопровождения.

Повышение производительности и смещение фокуса

Нейросети выступают в роли мощных помощников, повышая производительность труда и трансформируя существующие рабочие процессы.

“Это связано с трансформацией, повышением эффективности существующих ролей в компаниях. То есть это программисты, рутинные коды, дебаггинг. Нейросетки как помощники выступают в данном случае, повышают производительность”, — объясняет Зулия Лоикова.

Фокус смещается с рутинного написания кода на “архитектурное решение, интеграцию сложных систем”.

Для дизайнеров и художников генерация контента и быстрая вариативность позволяют “сократить время”.

“Ценность уже смещается на сторону критического мышления”, — отмечает эксперт.

Контент-менеджеры и переводчики также ощущают облегчение, поскольку нейросети берут на себя “черновую работу”, оставляя профессионалу задачу “улучшать, докручивать”.

Необходимость переобучения и рост “мягких” навыков

Для многих специалистов появление AI означает необходимость переобучения и угрозу для рутинных задач.

“Здесь обработка данных, шаблонное составление текстов, все технические описания и так далее. И работодатели у нас теперь ожидают большего выхлопа. С той же позиции сокращают штатные единицы”, — констатирует Лоикова.

В то же время, растет ценность человеческих компетенций, которые искусственный интеллект пока не способен воспроизвести.

“Ну и фокус на человеческом, он растет. Ожидают: мягких навыков, критическое мышление, эмоциональный интеллект, ведение сложных переговоров, управление проектами, креативность, хорошие навыки коммуникации. То, что искусственный интеллект, пока не может воспроизвести”.

Образование и стартапы: Петербург в авангарде

Петербург активно реагирует на новые вызовы рынка труда.

“Центр образования и переобучения, это у нас ИТМО. СПГБУ, Политех достаточно хорошие, да, и коммерческие образовательные платформы. Они запускают сейчас курсы по искусственному интеллекту, пронт-инженерии, Data Science”, — делится наблюдениями Зулия Лоикова.

Рост спроса на такие образовательные программы стимулируется самим рынком.

Небольшие команды, работающие по agile-принципам, активно используют AI для развития.

В итоге, рынок труда в Петербурге переживает значительную трансформацию:

“Классный, высокоплачиваемый сегмент, промпроинженеры и разработчики, и массовый апгрейд требований к классическим каким-то позициям у нас”.

Ценность сместилась от исполнительских рутин к “экспертизе, стратегии, контролю качества, человеческим компетенциям”.

“Цикл обучения у нас ускорился сильно”, — заключает Зулия Лоикова.