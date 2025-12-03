Городовой / Город / Два года звал на «свадьбу»: за что судят мужчину в Петербурге
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
За одну неделю Петербург собрал более 75 тонн опасных отходов: откуда их столько? Город
Сталин, Берия и поезд-призрак: что на самом деле случилось с №526 под Ленинградом Город
«Почти готова, но…»: раскрыт текущий этап работ на «Путиловской» и что ещё впереди Город
Проезд на общественном транспорте в Петербурге признали самым дорогим в России: тот самый редкий случай, когда большинство петербуржцев не против Город
Дверь в мир Roblox на цепочке: Роскомнадзор ограничил доступ к игре в России Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

Два года звал на «свадьбу»: за что судят мужчину в Петербурге

Опубликовано: 3 декабря 2025 14:30
Два года звал на «свадьбу»: за что судят мужчину в Петербурге
Два года звал на «свадьбу»: за что судят мужчину в Петербурге
Global Look Press / Ilya Moskovets / URA.RU

В Санкт-Петербурге начался судебный процесс по делу мужчины, обвиняемого в рассылке приглашений на свадьбу с запрещёнными веществами.

Житель Ставропольского края, которому сейчас 33 года, обвиняется в торговле наркотиками и предстает перед судом в Санкт-Петербурге. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Северной столицы, организованная схема действовала на протяжении двух лет, начиная с 2023 года.

Обвиняемому инкриминируют покушение на незаконную пересылку и сбыт запрещённых веществ, а также распространение с использованием современных каналов связи и в крупном размере.

Следствие считает, что мужчина отправлял покупателям почтовые отправления, выдавая их за «приглашения на свадьбу», внутри которых находились наркотические средства.

Для оформления заказа клиенты оставляли свои контактные сведения в чатах двух специализированных магазинов.

Таким образом, он маскировал пересылки под безобидную корреспонденцию.

Было установлено 194 эпизода противоправной деятельности, в том числе пять преступлений были совершены на территории Ставропольского края. Материалы уголовного дела переданы для рассмотрения в суд по существу.

Ранее в Санкт-Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в попытке реализации наркотиков. В его квартире обнаружили запрещённые вещества и оборудование для фасовки, которые хранились в холодильнике.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью