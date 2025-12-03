Два года звал на «свадьбу»: за что судят мужчину в Петербурге

Житель Ставропольского края, которому сейчас 33 года, обвиняется в торговле наркотиками и предстает перед судом в Санкт-Петербурге. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Северной столицы, организованная схема действовала на протяжении двух лет, начиная с 2023 года.
Обвиняемому инкриминируют покушение на незаконную пересылку и сбыт запрещённых веществ, а также распространение с использованием современных каналов связи и в крупном размере.
Следствие считает, что мужчина отправлял покупателям почтовые отправления, выдавая их за «приглашения на свадьбу», внутри которых находились наркотические средства.
Для оформления заказа клиенты оставляли свои контактные сведения в чатах двух специализированных магазинов.
Таким образом, он маскировал пересылки под безобидную корреспонденцию.
Было установлено 194 эпизода противоправной деятельности, в том числе пять преступлений были совершены на территории Ставропольского края. Материалы уголовного дела переданы для рассмотрения в суд по существу.
Ранее в Санкт-Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в попытке реализации наркотиков. В его квартире обнаружили запрещённые вещества и оборудование для фасовки, которые хранились в холодильнике.