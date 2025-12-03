Кто съест 15 миллионов? Ленинградский зоопарк отдаст их на корм своим любимцам

Ленинградский зоопарк объявил сразу четыре конкурса на поставки: три из них касаются продовольствия, ещё один связан с древесной стружкой. Итоги этих процедур будут известны 12 декабря, сообщает Neva.Today.
Поставщики, заключившие договор, будут обязаны доставить выбранные товары в зоопарк, соглашение продлится вплоть до 31 января 2027 года.
Указывается, что древесная стружка, применяемая в качестве подстилки, должна быть полностью из хвойных пород, сухой и без следов химикатов, красителей или загрязнений.
В общей сложности планируется закупить 5800 упаковок весом от 25 до 30 килограммов каждая. За эту партию зоопарк потратит 3,06 миллиона рублей.
Что касается мясных изделий, для животных предусмотрены заявки на закупку как охлаждённой мякоти, так и субпродуктов, включая замороженные рубцы, говядину в четвертинах, сердце, печень и охлаждённую бескостную вырезку.
Сумма оплаты по данному лоту составляет 7,3 миллиона рублей.
Также зоопарк выделит 7,3 миллиона рублей на приобретение рыбы и разных морепродуктов, всего в этот список вошли 16 наименований.
Дополнительно в планах покупка яиц на сумму 400 тысяч рублей. Поставщики должны гарантировать своевременную доставку всей продукции до места назначения.
Ранее представители Ботанического сада Петра Великого передали некоторые растения в Ленинградский зоопарк для приматов. Среди этих культур оказались листолистник, брахихитон, мюленбекия и ряд других видов.