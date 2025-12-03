Фасадный Петербург против дворовой Москвы: главные отличия двух столиц

Петербургская жилая архитектура с самого начала развивалась по иным принципам. Если в Москве главным был двор, скрытый за забором, то здесь фасад дома становился его «лицом», обращённым к улице.
Появились «образцовые» проекты — типовые чертежи для застройщиков разных сословий, что обеспечивало единство городской среды.
Конструктивные решения тоже были новаторскими. Из-за влажного климата дома ставили на высокие каменные фундаменты, впервые массово использовали крупные оконные проёмы со свинцовыми переплётами.
Крыши покрывали не тёсом, как в Москве, а более долговечным железом или черепицей. Интерьеры отличались европейским убранством — вместо традиционных лавок появлялись стулья, вместо русской печи — голландские кафельные печи.
Это был быт, ориентированный на комфорт и представительность, а не на замкнутость.