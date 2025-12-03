Городовой / Учеба / Фасадный Петербург против дворовой Москвы: главные отличия двух столиц
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
За одну неделю Петербург собрал более 75 тонн опасных отходов: откуда их столько? Город
Сталин, Берия и поезд-призрак: что на самом деле случилось с №526 под Ленинградом Город
«Почти готова, но…»: раскрыт текущий этап работ на «Путиловской» и что ещё впереди Город
Проезд на общественном транспорте в Петербурге признали самым дорогим в России: тот самый редкий случай, когда большинство петербуржцев не против Город
Дверь в мир Roblox на цепочке: Роскомнадзор ограничил доступ к игре в России Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

Фасадный Петербург против дворовой Москвы: главные отличия двух столиц

Опубликовано: 3 декабря 2025 13:23
Фасадный Петербург против дворовой Москвы: главные отличия двух столиц
Фасадный Петербург против дворовой Москвы: главные отличия двух столиц
Городовой ру

Дом «напоказ» и дом «в себе» - архитектура Петербурга и Москвы отражала разный уклад жизни.

Петербургская жилая архитектура с самого начала развивалась по иным принципам. Если в Москве главным был двор, скрытый за забором, то здесь фасад дома становился его «лицом», обращённым к улице.

Появились «образцовые» проекты — типовые чертежи для застройщиков разных сословий, что обеспечивало единство городской среды.

Конструктивные решения тоже были новаторскими. Из-за влажного климата дома ставили на высокие каменные фундаменты, впервые массово использовали крупные оконные проёмы со свинцовыми переплётами.

Крыши покрывали не тёсом, как в Москве, а более долговечным железом или черепицей. Интерьеры отличались европейским убранством — вместо традиционных лавок появлялись стулья, вместо русской печи — голландские кафельные печи.

Это был быт, ориентированный на комфорт и представительность, а не на замкнутость.

Автор:
Лариса Никонова
Учеба
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью