84 килограмма и два метра крыльев: кого спрятали под куполом Исаакия в Петербурге

Под куполом Исаакиевского собора есть деталь, мимо которой проходят даже те, кто поднимается на колоннаду или изучает интерьер. На самом верху — в центре внутренней части купола — закреплена скульптура голубя, символизирующая Святого Духа. Из-за расстояния его почти не видно невооружённым глазом, хотя размеры у него вовсе не "миниатюрные".
Размеры, которые обманывают
Размах крыльев скульптуры — более 2 метров, вес — около 84 килограммов. Фигура выполнена из меди, а крылья и нижняя часть корпуса покрыты серебром, чтобы отражать свет, — именно благодаря этому голубя можно разглядеть, если смотреть строго вверх и ловить блик.
История появления
Голубь был создан специально для интерьера собора как завершающий символическую вертикаль: от мозаик и икон вдоль стен — к сияющему куполу, и далее к изображению Святого Духа в апостольской традиции.
Его не всегда замечали даже современники Монферрана, но в проекте он был важной смысловой деталью: напоминанием о том, что купол — это "небо" внутри храма.
Почему его трудно увидеть
Высота до точки крепления — 84 метра, и пространство под куполом освещено неравномерно. Скульптура висит не горизонтально, а под небольшим углом, чтобы зритель воспринимал её в перспективе снизу — именно поэтому она часто теряется в золочёных орнаментах купола.