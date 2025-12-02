84 килограмма и два метра крыльев: кого спрятали под куполом Исаакия в Петербурге

Под самым куполом Исаакия есть деталь, которую большинство посетителей даже не замечает.

Под куполом Исаакиевского собора есть деталь, мимо которой проходят даже те, кто поднимается на колоннаду или изучает интерьер. На самом верху — в центре внутренней части купола — закреплена скульптура голубя, символизирующая Святого Духа. Из-за расстояния его почти не видно невооружённым глазом, хотя размеры у него вовсе не "миниатюрные".

Размеры, которые обманывают

Размах крыльев скульптуры — более 2 метров, вес — около 84 килограммов. Фигура выполнена из меди, а крылья и нижняя часть корпуса покрыты серебром, чтобы отражать свет, — именно благодаря этому голубя можно разглядеть, если смотреть строго вверх и ловить блик.

История появления

Голубь был создан специально для интерьера собора как завершающий символическую вертикаль: от мозаик и икон вдоль стен — к сияющему куполу, и далее к изображению Святого Духа в апостольской традиции.

Его не всегда замечали даже современники Монферрана, но в проекте он был важной смысловой деталью: напоминанием о том, что купол — это "небо" внутри храма.

Почему его трудно увидеть

Высота до точки крепления — 84 метра, и пространство под куполом освещено неравномерно. Скульптура висит не горизонтально, а под небольшим углом, чтобы зритель воспринимал её в перспективе снизу — именно поэтому она часто теряется в золочёных орнаментах купола.