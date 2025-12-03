Городовой / Учеба / Повседневная жизнь раннего Петербурга: строительный хаос, интернациональный быт и угроза эпидемий
Повседневная жизнь раннего Петербурга: строительный хаос, интернациональный быт и угроза эпидемий

Немощёные улицы, лодки-такси и немецкий кофе - таким был быт в Петербурге при Петре I.

Жизнь в раннем Петербурге напоминала гигантскую строительную площадку, где стирались границы между работой и бытом.

Улицы были немощёными, транспорт — в основном лодки, а пешеходы пробирались по деревянным мосткам.

В городе не было ни водопровода, ни канализации, что в условиях болотистой местности создавало постоянную угрозу эпидемий. Но при этом здесь кипела невероятная энергия — на одной улице могли соседствовать дворец вельможи, мастерская ремесленника и лачуга работного человека.

Особенностью петербургского быта стала его интернациональность.

В немецкой слободе на Адмиралтейской стороне готовили кофе и читали газеты, привезённые из Гамбурга. На рынках можно было услышать десяток языков — от шведского до татарского.

Даже в одежде горожан смешивались традиции: русский кафтан соседствовал с немецким камзолом. Этот хаос и энергия созидания создавали уникальную атмосферу, которую позже назовут «петербургским духом».

Лариса Никонова
