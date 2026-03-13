Древний таинственный камень весом 12 тонн: То появляется, то исчезает - где на него в РФ посмотреть

История странного артефакта в России.

Российская глубинка таит много загадочных, а иногда и таинственных артефактов. Знают о них немногие.

Историю странного камня рассказывают на канале "Аномальная и удивительная Россия".

Расположен валун близ Плещеева озера в Ярославской области, и насчитывает историю аж со времён Дневней Руси.

Называется он Синь-камень, получил название из-за своего синего оттенка, который появляется, когда артефакт становится мокрым. Особенно ярко он отсвечивает синим после летнего дождя в ясную погоду. Цвет обусловлен составом горной породы, из которой состоит валун, это кварц, кварцит и биотит.

Вес камня по некоторым данным - около 10 тонн, другие источники приписывают ему все 12. Такой огромный валун по идее должен крепко лежать на своём месте, а именно, на берегу озера, но он уже не раз менял своё местоположение.

По древним легендам в 17 веке монахи зарыли этот камень глубоко в землю, но каково же было их удивление, когда Синь-камень через некоторое время снова оказался на поверхности. Люди посчитали, что камень обладает магическими и даже целебными свойствами.

Чтобы отвлечь внимание населения от странного камня его было решено заложить в качестве фундамента при строительстве церкви, но плану было не суждено сбыться. При транспортировке через лёд Плещеевского озера камень слетел с саней, которые были специально созданы для его перевозки, проломил лёд и ушёл на дно.

Священнослужители узрели в этом тайный знак и постарались забыть о странном камне, но спустя время он снова дал о себе знать. Он показался из воды на отмели и каким-то образом переместился на берег. Свидетельств процесса перемещения камня нет, но современники отмечали, что камень оказывался всё ближе к берегу, пока не "выбрался" снова на сушу.

Сейчас Синь-камень считается местом силы, к нему тянутся толпы туристов. И, что удивительно, совсем недавно 12-тонная громадина начала снова менять своё местоположение, она опускается в грунт так, что сейчас на поверхности видна одна верхушка.

Ранее издание "Городовой" рассказывало о древней крепости в России, которой целых 5000 лет.