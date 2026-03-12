Отдыхаем в Питере бюджетно: перелет, жилье, проезд — реальные цены и как сэкономить
Отдыхаем в Питере бюджетно: перелет, жилье, проезд — реальные цены и как сэкономить

Опубликовано: 12 марта 2026 00:35
 Проверено редакцией
Legion-Media
Все, что нужно знать туристу о ценах в Санкт-Петербурге

Стоимость - основной аспект, на который ориентируются туристы при выборе места для отдыха. Санкт-Петербург - город дорогой, особенно в мае, когда в Петергофе открываются фонтаны, а также в сезон Белых ночей. И все же существуют способы экономии при отдыхе в Питере. Расскажем о некоторых хитростях, которые помогут сэкономить бюджет во время отпуска.

Для начала ориентировочно разберемся, как добраться до Санкт-Петербурга и в какую сумму это обойдется:

  • стоимость проезда до Санкт-Петербурга на поезде: из Москвы — от 2000 рублей, из Нижнего Новгорода — от 1700 рублей, из Екатеринбурга — от 4300 рублей;
  • цена перелета до Санкт-Петербурга: из Москвы— от 2400 рублей, из Нижнего Новгорода — от 3000 рублей, из Екатеринбурга — от 3800 рублей.

Что касается жилья, то стоимость номера в отеле составит от 4000 рублей в сутки, в хостеле - от 2000 рублей. Туристический налог: 100 рублей в сутки.

Как сэкономить

Потратив немалую сумму на перелет и жилье, каждый турист задается вопросом, можно ли сэкономить хоть что-то. Отвечаем - можно! Вот несколько способов:

  • если вы планируете ездить мало, то оплачивайте поездку банковской картой - так будет выгоднее;
  • если вы намерены часто использовать общественный транспорт, то приобретите карту "Подорожник", которая действует в автобусах, троллейбусах и трамваях. Купить ее можно в кассах вокзалов и метро, пополнить — там же или на сайте и в приложении. Разовый проезд в метро Петербурга с 1 января 2026 стоит 95 рублей, по «Подорожнику» — 65 рублей;
  • не фотографируйтесь с аниматором, который пристал к вам на улице. Среди них вы встретите Петра I, Екатерину II и даже коня, которые потребуют за одно фото нехилую сумму, а действуют эти товарищи довольно навязчиво и даже нагло;
  • не ведитесь на псевдоблаготворителей, которые собирают деньги в помощь детям или животным. Питер хоть и культурная столица России, но и непорядочных людей, рассчитывающих на жалостливых туристов, тут полно. У добросовестных организаций сборы не похожи на уличное вымогательство;
  • обходите стороной бесплатные дегустации. Согласитесь попробовать какое-нибудь заморское варенье, и вот у вас в руках уже контейнер с этим яством, купленным за баснословные деньги;
  • откажитесь от обедов и ужинов при ресторане в отеле - это дорого. В Санкт-Петербурге почти в каждом районе можно найти вполне себе полноценные заведения с комплексными обедами, завтраками и ужинами;
  • если пожелаете посетить культурное мероприятие, то поищите интересный вариант со свободным входом в общественном пространстве. Интересная тема для самостоятельной пешеходной и культурной экскурсии - стрит-арт.

Ранее "Городовой" рассказывал, кого в Санкт-Петербурге называли "кофейницами".

Автор:
Анна Леонова
Вопросы о Петербурге
