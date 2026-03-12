Отдыхаем в Питере бюджетно: перелет, жилье, проезд — реальные цены и как сэкономить

Стоимость - основной аспект, на который ориентируются туристы при выборе места для отдыха. Санкт-Петербург - город дорогой, особенно в мае, когда в Петергофе открываются фонтаны, а также в сезон Белых ночей. И все же существуют способы экономии при отдыхе в Питере. Расскажем о некоторых хитростях, которые помогут сэкономить бюджет во время отпуска.
Для начала ориентировочно разберемся, как добраться до Санкт-Петербурга и в какую сумму это обойдется:
- стоимость проезда до Санкт-Петербурга на поезде: из Москвы — от 2000 рублей, из Нижнего Новгорода — от 1700 рублей, из Екатеринбурга — от 4300 рублей;
- цена перелета до Санкт-Петербурга: из Москвы— от 2400 рублей, из Нижнего Новгорода — от 3000 рублей, из Екатеринбурга — от 3800 рублей.
Что касается жилья, то стоимость номера в отеле составит от 4000 рублей в сутки, в хостеле - от 2000 рублей. Туристический налог: 100 рублей в сутки.
Как сэкономить
Потратив немалую сумму на перелет и жилье, каждый турист задается вопросом, можно ли сэкономить хоть что-то. Отвечаем - можно! Вот несколько способов:
- если вы планируете ездить мало, то оплачивайте поездку банковской картой - так будет выгоднее;
- если вы намерены часто использовать общественный транспорт, то приобретите карту "Подорожник", которая действует в автобусах, троллейбусах и трамваях. Купить ее можно в кассах вокзалов и метро, пополнить — там же или на сайте и в приложении. Разовый проезд в метро Петербурга с 1 января 2026 стоит 95 рублей, по «Подорожнику» — 65 рублей;
- не фотографируйтесь с аниматором, который пристал к вам на улице. Среди них вы встретите Петра I, Екатерину II и даже коня, которые потребуют за одно фото нехилую сумму, а действуют эти товарищи довольно навязчиво и даже нагло;
- не ведитесь на псевдоблаготворителей, которые собирают деньги в помощь детям или животным. Питер хоть и культурная столица России, но и непорядочных людей, рассчитывающих на жалостливых туристов, тут полно. У добросовестных организаций сборы не похожи на уличное вымогательство;
- обходите стороной бесплатные дегустации. Согласитесь попробовать какое-нибудь заморское варенье, и вот у вас в руках уже контейнер с этим яством, купленным за баснословные деньги;
- откажитесь от обедов и ужинов при ресторане в отеле - это дорого. В Санкт-Петербурге почти в каждом районе можно найти вполне себе полноценные заведения с комплексными обедами, завтраками и ужинами;
- если пожелаете посетить культурное мероприятие, то поищите интересный вариант со свободным входом в общественном пространстве. Интересная тема для самостоятельной пешеходной и культурной экскурсии - стрит-арт.
