Начальник поезда рассказал, какие места нужно выбирать для путешествия: полезные советы и важные нюансы

Как провести поездку в комфорте

Сезон путешествий в поездах не за горами: ведь впереди майские праздники и летние каникулы. И, конечно, хочется провести поездку в комфорте, а для этого важно не прогадать с выбором мест. Каким из них лучше отдать предпочтение, а какие обойти стороной, автору блога "Путешествия с фотокамерой" (18+) рассказал один из начальников поезда.

Самые безопасные и комфортные вагоны

Городовой.ру

Прежде чем выбирать места, важно определиться с вагоном. Как показывает практика, безопаснее и удобнее всего путешествовать в середине состава. Здесь ниже риск при различных ЧП, меньше чувствуются колебания поезда, да и ближе идти к вокзалу. Многие опытные путешественники всегда стараются выбирать 9-й вагон, потому что там едет начальник поезда, а значит различных происшествий и недочетов меньше.

Лучшие места в плацкарте

И в плацкарте, и в купе нижние места обозначены нечетными цифрами, а верхние – четными. При этом в плацкарте места с 1 по 36 расположены в отсеках, а с 37 по 54 – это "боковушки". Лучшими считаются места в первом и втором отсеке: с 1 по 8. Так как не нужно далеко тащить багаж и стаканы с кипятком. Ближайшие боковые места часто заняты мешками с бельем, поэтому соседей меньше, да и от туалетов подальше.

Важный нюанс

Высоким людям важно учитывать и другой важный нюанс: стандартная длина "боковушки" составляет 176 сантиметров, поперчной полки – 167 сантиметров. При этом спальные места с номерами 1,2, 35 и 36 еще и короче остальных на 15 сантиметров. Это обусловлено технической необходимостью. Ведь 1 и 2 место расположены возле служебного купе проводника, где требуется место для оборудования и электрощитка. 35 и 36 места, в свою очередь, находятся в конце вагона, возле туалетов, технического отсека и системы отопления. Эти узлы "отъедают" пространство у пассажирских мест, делая полки короче. Поэтому пассажирам с ростом более 165 сантиметров здесь будет не очень комфортно.

С шириной, кстати, тоже есть нюансы: нижняя "боковушка" уже поперечной на 5 сантиметров, а верхняя – на все 7 сантиметров.

Лучшие места в купе

Legion-Media

Самыми тихими и комфортными считаются купе №4 с местами с 13 по 16 и купе №5 с местами с 17 по 20. Они расположены в центре вагона. А вот последнее купе лучше избегать: там часто очень шумно из-за работы туалетов. Хотя не в сезон именно в последнем купе есть шанс проехать в одиночестве, без соседей.

Кроме того, в купе №3 и №6 расположены аварийные выходы, поэтому форточек нет. Летом это может быть очень важно, особенно, когда поезд долго стоит на станции, и поэтому кондиционер не работает.

Лучшие места в сидячем вагоне

Здесь многое зависит от класса вагона. Так, 1С – это просторный вагон с кондиционером и регулируемыми креслами. Тут лучше выбрать место подальше от туалета: с 5 по 26 и с 33 по 41. Нечетные места располагаются у окна, а четные – у прохода.

Вагоны 2С тоже достаточно комфортны, а в вагонах класса 3С вместо кресел плацкартные полки, где приходится ютиться втроем.

Кроме того, начальник поезда отметил, что девушки, путешествующие в одиночку, очень часто выбирают плацкарт, а не купе. Так они чувствуют себя в безопасности. А те, кто может себе позволить, выкупают купе целиком.

Личный опыт путешественников:

Путешественники поблагодарили эксперта за советы и поделились собственными мыслями на этот счет:

"В последние годы ездила в купе и всегда брала последнее 9-е купе. Очень часто со мной не было попутчиков. Кроме того, беру 8-й или 9-й вагон: бывает попадается штабной. Останавливаются эти вагоны напротив вокзала: это очень удобно". "Это когда выбор есть. А когда почти все билеты распроданы, то приходится ехать там, где осталось место. И не всегда в комфорте". "Стараюсь путешествовать в купе, так как крайне негативно отношусь к плацкарту. Особенно неприятно, когда все попутчики словно по общему сигналу принимаются заваривать лапшу быстрого приготовления: запах распространяется по всему вагону".

