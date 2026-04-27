"Пражский" салат, который заменил мне "Оливье": этот рецепт я искал 6 лет — теперь делюсь
"Пражский" салат, который заменил мне "Оливье": этот рецепт я искал 6 лет — теперь делюсь

Опубликовано: 27 апреля 2026 20:03
 Проверено редакцией
Вкусный и сбалансированный салат.

Рецептом вкусного салата поделилась автор Дзен-канала "Майя Домашняя".

Ингредиенты:

варёная колбаса — 250 г (или курица), картофель — 4 шт., солёные огурцы — 3 шт., консервированный горошек — 1 банка, лук — 1 шт., укроп — небольшой пучок

Заправка: майонез — 3 ст. л., горчица — 1 ч. л., яблочный уксус — 1 ч. л., соль — по вкусу

Приготовление

Отвариваю картофель в мундире и полностью остужаю. Лук нарезаю мелким кубиком и обязательно мариную 10 минут в уксусе с щепоткой сахара и соли. После этого он становится мягким и не перебивает вкус.

Огурцы режу кубиками и слегка отжимаю руками — так салат не будет водянистым.

Картофель и колбасу нарезаю одинаковыми кубиками примерно по 1 см. Горошек откидываю на дуршлаг, укроп мелко рублю.

Готовлю заправку: смешиваю майонез, горчицу, уксус и немного соли. Вкус должен быть с лёгкой кислинкой. Соединяю все ингредиенты, добавляю лук и заправку. Аккуратно перемешиваю, чтобы картофель не превратился в пюре.

Убираю салат в холодильник минимум на час.

Примерное время приготовления: 40 минут +1 час на настаивание

Автор:
Александр Асташкин
