Том Ям как в ресторане — дома: баланс остроты, кислинки и сливочности

Опубликовано: 27 апреля 2026 14:24
 Проверено редакцией
Готовим классический вариант тайского супа.

Рецептом ароматного супа поделился автор Дзен-канала Kulinarista.

Ингредиенты:

кокосовое молоко — 300 мл, паста Том Ям — 1 ст. л., лемонграсс — 1-2 стебля (или цедра лайма/лимона), бульон (рыбный или куриный) — 500 мл, галангал (или имбирь) — кусочек 1-2 см, листья каффира — 4-5 шт., креветки — 10 шт., грибы — 5-6 шт., кинза — несколько веточек, рыбный соус — 1 ст. л. (или соевый), коричневый сахар — пол ч. л., острый перец — 1 шт., лайм — 1 шт., помидор — 1 шт.

Приготовление

Сначала я готовлю бульон — можно взять готовый или развести бульонный кубик.

Добавляю ароматную основу: лемонграсс, галангал и листья каффира. Провариваю 3-5 минут, чтобы раскрылись ароматы, затем вынимаю их — они уже сделали своё дело.

В кипящий бульон добавляю пасту Том Ям, очищенные креветки и крупно нарезанные грибы. Варю около 5 минут на небольшом огне. Затем добавляю рыбный соус, нарезанный чили, сок лайма и кубики помидора.

Том Ям как в ресторане — дома: баланс остроты, кислинки и сливочности - image 1

Вливаю кокосовое молоко — оно смягчает остроту и делает вкус более сбалансированным. После закипания варю ещё 2-3 минуты.

В конце посыпаю свежей кинзой или зелёным луком — и суп готов.

Примерное время приготовления: 25 минут

