Мрачный день календаря: пропавшее судно и взрыв на космическом корабле — что происходило в пятницу, 13

Опубликовано: 13 марта 2026 02:18
 Проверено редакцией
Как обычная дата приобрела дурную славу

В 2026 году у суеверных людей как минимум три непростых дня: 13‐е число в этом году выпадает на пятницу в феврале, в марте и в ноябре. Это максимальное количество, возможное за один год.

Как появился самый мистический день

Откуда у пятницы, 13 дурная слава? Историки считают, что суеверие возникло путем «сложения» двух древних страхов: перед числом 13 и перед пятницей как несчастливым днём. Популярны такие версии:

  • Религиозные корни. В христианской традиции на Тайной вечере было 13 участников, и тринадцатым стал Иуда, предавший Христа. А распятие, как известно, произошло в пятницу.
  • Проклятие тамплиеров. Самая известная историческая версия отсылает к 13 октября 1307 года. В пятницу по приказу французского короля Филиппа IV начались массовые аресты рыцарей ордена тамплиеров. После пыток многих сожгли на кострах, и эта дата запомнилась как символ трагедии и предательства.
  • Мифология. В скандинавских легендах есть история о пире 12 богов в Вальгалле, куда незваным явился тринадцатый — Локи, бог ссоры и раздоров. Всё закончилось убийством любимца богов Бальдра.

Интересные факты о пятнице, 13

Страх перед этим днем давний, и неудивительно, что за века скопилось множество интересных фактов про эту дату.

  1. В XVIII веке, решив доказать необоснованность страхов перед этим днем, британское правительство построило корабль, назвав его «Пятница». Судно спустили на воду в пятницу, и в первое плавание отправили тоже в пятницу, 13‐го. Согласно легенде, судно вместе с командой бесследно исчезло.
  2. Космический корабль «Аполлон-13» стартовал 11 апреля 1970 года в 13:13. 13 апреля на борту произошёл взрыв. К счастью, экипаж вернулся на Землю.
  3. Только в США в пятницу 13‐го бизнес теряет около 800–900 миллионов долларов — люди отказываются от перелётов, крупных покупок и важных решений.

Что говорят психологи

Психолог Алена Иванова считает, что страх перед "несчастливым днем" — своего рода защита психики. Вместо того чтобы признать, что мир полон случайностей, мозг человека привязывает неудачу, если она произошла в пятницу, 13, к дате и винит именно ее.

Чтобы справиться со страхом, эксперты советуют в пятницу, 13:

  • не концентрироваться на ожидании чего-то плохого;
  • придерживаться привычного распорядка дня;
  • запланировать что‐то приятное на этот день, чтобы изменить его восприятие.

Ранее Городовой рассказал о народных приметах на 13 марта.

Автор:
Алина Владимирова
