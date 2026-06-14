Где в России попробовать самые вкусные супы - ради этого сюда стоит приехать: туристы их обожают

Гастротуризм все больше привлекает российских туристов, которые любят хорошо поесть. Где можно попробовать самые необычные и вкусные супы? Для этого не придется даже выезжать с территории страны.
Петрозаводск, калакейтто
Именно так называют знаменитую карельскую уху, которая известна на всю страну. Суп готовится из рыбы, выловленной из Онежского или Ладожского озера, а также большого количества сливок. Блюдо получается нежным, нажористым и вкусным.
Казань, токмач
Токмач представляет собой наваристый суп, который готовится на мясном бульоне. Фишкой этого блюда является домашняя яичная лапша, которую раскатывают до тонкого состояния, после чего нарезают. Мясо часто в этом супе подается отдельно, сообщает портал "Окно в Россию".
Золотое кольцо, щи с белыми грибами и калья
В старинных городах России, расположенных на Золотом кольце, можно попробовать щи с белыми грибами. Такой суп содержит не только грибы, но и капусту, картофель, морковь, при этом его вкус сильно отличается от классики.
В Суздале и Костроме стоит выбрать калью - рыбный суп, который варится на огуречном рассоле. Его готовили еще во времена правления Ивана Грозного. В качестве рыбы обычно используют осетра, сома, стерлядь.
Владивосток, уха из тихоокеанской рыбы
Этот суп является визитной карточкой Владивостока. Он получается наваристым из-за большого количества рыбы. Часто в суп добавляют креветки или гребешок. Основу блюда составляет палтус, треска, лосось и картофель.
Опыт автора
“Я влюблена в карельскую уху на сливках. Суп настолько сливочный и нежный, что хочется закатывать глаза от удовольствия. Когда я бываю в Петрозаводске, то питаюсь только этим супом”, - сообщила Полина Аксенова.
Читайте также на портале "Городовой":
Какие продукты можно купить в Беларуси на 50 рублей.
Город России, который относится к труднодоступным.
В каком российском городе есть архитектура Бельгии и Италии.