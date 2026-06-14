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Где в России попробовать самые вкусные супы - ради этого сюда стоит приехать: туристы их обожают

Опубликовано: 14 июня 2026 08:15
 Проверено редакцией
Где в России попробовать самые вкусные супы - ради этого сюда стоит приехать: туристы их обожают
Где в России попробовать самые вкусные супы - ради этого сюда стоит приехать: туристы их обожают
Legion-Media
Названы места, где готовят очень вкусные супы

Гастротуризм все больше привлекает российских туристов, которые любят хорошо поесть. Где можно попробовать самые необычные и вкусные супы? Для этого не придется даже выезжать с территории страны.

Петрозаводск, калакейтто

Legion-Media
Legion-Media

Именно так называют знаменитую карельскую уху, которая известна на всю страну. Суп готовится из рыбы, выловленной из Онежского или Ладожского озера, а также большого количества сливок. Блюдо получается нежным, нажористым и вкусным.

Казань, токмач

Legion-Media
Legion-Media

Токмач представляет собой наваристый суп, который готовится на мясном бульоне. Фишкой этого блюда является домашняя яичная лапша, которую раскатывают до тонкого состояния, после чего нарезают. Мясо часто в этом супе подается отдельно, сообщает портал "Окно в Россию".

Золотое кольцо, щи с белыми грибами и калья

Legion-Media
Legion-Media

В старинных городах России, расположенных на Золотом кольце, можно попробовать щи с белыми грибами. Такой суп содержит не только грибы, но и капусту, картофель, морковь, при этом его вкус сильно отличается от классики.

В Суздале и Костроме стоит выбрать калью - рыбный суп, который варится на огуречном рассоле. Его готовили еще во времена правления Ивана Грозного. В качестве рыбы обычно используют осетра, сома, стерлядь.

Владивосток, уха из тихоокеанской рыбы

Legion-Media
Legion-Media

Этот суп является визитной карточкой Владивостока. Он получается наваристым из-за большого количества рыбы. Часто в суп добавляют креветки или гребешок. Основу блюда составляет палтус, треска, лосось и картофель.

Опыт автора

“Я влюблена в карельскую уху на сливках. Суп настолько сливочный и нежный, что хочется закатывать глаза от удовольствия. Когда я бываю в Петрозаводске, то питаюсь только этим супом”, - сообщила Полина Аксенова.

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Автор:
Полина Аксенова
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