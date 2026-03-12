Пятница, 13‑е: какие старинные приметы особенно сильны в Петербурге в этот день

В эту пятницу, 13 марта 2026 года, Санкт-Петербург ждет необычный день. С одной стороны - мистическая дата, которая многих заставляет постучать по дереву. С другой - большой православный праздник Василия Капельника.
У горожан будет уникальная возможность лично проверить, работают ли старинные приметы в условиях современного мегаполиса.
Приметы, которые можно проверить сегодня
Предки считали, что именно с 13 марта начинается настоящая весна. Вот несколько народных наблюдений, которые сегодня сможет протестировать каждый:
- Круги вокруг солнца. Если днем вы увидите радужное гало вокруг светила, это сулит богатый урожай осенью.
- Длинные сосульки. В Петербурге они сейчас свисают с каждой крыши. Чем они длиннее, говорит поверье, тем дольше будет таять снег, и весна обещает быть затяжной.
- Грачи в парках. Если заметите грачей в Таврическом саду или ЦПКиО, ждите бурное снеготаяние, но дождливое лето.
Чего не стоит делать 13 марта
Кроме погодных предсказаний, день Василия Капельника славится строгими запретами. Чтобы не отпугнуть удачу, наши предки советовали:
- Не ходить под крышами. Примета «Василий дорогу рушит» предупреждает: капель и солнце делают снег тяжелым, и он может сойти с крыш лавиной. Так что, засмотревшись на сосульки, держитесь подальше от карнизов.
- Не начинать новых дел. 13 марта испокон веков считалось неудачным для стартапов и крупных покупок. А уж если оно выпало на пятницу, лучше вообще посвятить день отдыху.
- Не ссориться с близкими. Считается, что конфликт, вспыхнувший в этот день, способен отравить отношения на весь год. Женщинам на Руси советовали быть особенно ласковыми с мужьями, чтобы в доме царили мир и достаток.
Так что в эту пятницу у петербуржцев есть отличный повод совместить приятное с полезным: насладиться весенним теплом, поднять голову к небу в поисках гало и вспомнить мудрость предков.
